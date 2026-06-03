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Ξεκίνησαν οι ζέστες με 37άρια τις επόμενες ημέρες

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Ξεκίνησαν οι ζέστες με 37άρια τις επόμενες ημέρες
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Aνεβαίνει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία σε όλη τη ώρα τις επόμενες ημέρες, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται να φτάσει τοπικά ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Aνεβαίνει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία σε όλη τη ώρα τις επόμενες ημέρες, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται να φτάσει τοπικά ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Χριστίνα Ρήγου, σήμερα, Τετάρτη 3/6, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 34 - 35 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας.

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