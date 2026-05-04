Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: 10+2 εθνικές δράσεις για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία

Δώδεκα δράσεις που ενισχύουν τα άτομα με αναπηρία και συνεχίζουν τη μεταρρυθμιστική δυναμική και τις πολιτικές συνοχής και ενδυνάμωσης των ευάλωτων συμπολιτών, ανακοινώθηκαν σε διυπουργική συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μποδοσάκη. Πρόκειται για παρεμβάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Ταμείου, που θα ολοκληρωθούν το 2032 και αποτελούν επί της ουσίας μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ενίσχυση της ισότητας, της προσβασιμότητας και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.

Συγκεκριμένα, 1,47 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε πάνω από 100.000 ωφελούμενους, 270 εκατομμύρια αποκλειστικά σε άτομα με αναπηρία καθώς και 1,2 δισ. με προτεραιότητά σε άτομα με αναπηρία αλλά και στις οικογένειες τους.

Την παρουσίαση της συνέντευξης Τύπου πραγματοποίησαν ο υπουργός Επικρατείας - αρμόδιος Συντονιστικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, Άκης Σκέρτσος, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Κύρια πεδία παρεμβάσεων:

Προσβάσιμες μεταφορές

Κινητικότητα και αυτονομία

Κοινωνική στέγαση

Συμπεριληπτική εκπαίδευση

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1. Νέα ενίσχυση του στόλου αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

2. Αναβάθμιση 10 συρμών της γραμμής 1 του Μετρό & Αναβάθμιση των σταθμών της γραμμής 1 του Μετρό της Αθήνας

3. Προμήθεια 12 νέων συρμών για την εξυπηρέτηση των γραμμών 2 και 3 του Μετρό Αθηνών

4. Ψηφιακή χαρτογράφηση και καθοδήγηση σε όλους τους σταθμούς Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης

5. Αναβάθμιση υποδομών σε 33 σταθμούς των Σιδηροδρόμων Ελλάδος

6. Ανάπτυξη υπηρεσιών Μεταφορών Κατά Παραγγελία σε Αττική και Θεσσαλονίκη

7. Ανάπτυξη υπηρεσιών Μεταφορών Κατά Παραγγελία σε ημιαστικές περιοχές

8. Κοινωνικό Leasing

9. Επιδότηση για αντικατάσταση συμβατικού ταξί με ηλεκτρικό, με αυξημένη επιδότηση για πλήρως προσβάσιμα οχήματα

10. Κάλυψη αναγκών μεταφοράς μαθητών με αναπηρία με την αγορά 706 σχολικών λεωφορείων

11. 100% Επιδότηση για ηλεκτρικά αμαξίδια και scooters ατόμων με αναπηρία

12. Ανέγερση 2.350 κοινωνικών κατοικιών για 7.000 ευάλωτους πολίτες

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν δράσεις για την αναπηρία που ήδη υλοποιούνται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, τις οποίες συμπληρώνει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και ενισχύουν τη συνέχεια και τη συνοχή της δημόσιας πολιτικής στον τομέα.

Ειδικότερα, στον άξονα της ανεξάρτητης διαβίωσης εντάσσονται ο θεσμός του προσωπικού βοηθού, η έκδοση της κάρτας αναπηρίας, η επιδότηση έως 14.500€ για παρεμβάσεις προσβασιμότητας σε κατοικίες και χώρους εργασίας, η αύξηση της αποζημίωσης για Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης κατά 50% και του τροφείου σε Οικοτροφεία κατά 44%, η καθολική χορήγηση επιδόματος κώφωσης/βαρηκοΐας, καθώς και η ενίσχυση της μόνιμης ετήσιας οικονομικής υποστήριξης προς συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία.

Ακόμη, αναβαθμίζεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας μέσω της μείωσης των αναμονών στα ΚΕΠΑ, της λειτουργίας κινητών μονάδων υγείας, της κατ’ οίκον διανομής φαρμάκων υψηλού κόστους και της ενίσχυσης της προσβασιμότητας στις νοσοκομειακές δομές.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, αυξάνονται οι διορισμοί εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή, συστήνονται νέες θέσεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα γενικά σχολεία, αναπτύσσεται ηλεκτρονική πλατφόρμα για την άμεση διαχείριση αιτημάτων αξιολόγησης στα ΚΕΔΑΣΥ, ενώ ενισχύονται τα προγράμματα συνεκπαίδευσης και οι υποδομές προσβάσιμων σχολικών μονάδων.

Στον τομέα της απασχόλησης, προωθούνται στοχευμένες προσλήψεις ατόμων με αναπηρία στο Δημόσιο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, αναπτύσσονται δράσεις πολιτιστικής και ψηφιακής ένταξης, όπως η πολιτιστική συνταγογράφηση και η ενίσχυση της προσβασιμότητας στις υπηρεσίες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Τέλος, ενισχύεται η φυσική προσβασιμότητα μέσω παρεμβάσεων σε δημόσια κτήρια, μέσα μεταφοράς, αθλητικές εγκαταστάσεις, μουσεία και παραλίες, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού περιβάλλοντος για τα άτομα με αναπηρία. Σε αυτό το πλαίσιο, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο έρχεται να ενισχύσει και να διευρύνει τις υφιστάμενες παρεμβάσεις, διαμορφώνοντας ένα πιο ολοκληρωμένο και μακροπρόθεσμο πλαίσιο χρηματοδότησης και υλοποίησης, με στόχο τη συστηματική βελτίωση της προσβασιμότητας, της αυτονομίας και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.

Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο μιας συνεκτικής πολιτικής, με ενεργό συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών και με βελτιωμένο συντονισμό των φορέων, αφού για πρώτη φορά, η χώρα διαθέτει έναν εθνικό μηχανισμό για τα άτομα με αναπηρία υπό την προεδρία της κυβέρνησης, ο οποίος δεν περιορίζεται στον στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά έχει αρμοδιότητα για τον συντονισμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των σχετικών πολιτικών. Πρόκειται για μια μετατόπιση από την αποσπασματική διαχείριση σε μια θεσμική πολιτική αναπηρίας με κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Δηλώσεις

Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας, Αρμόδιος Συντονιστικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία: «Το πρόγραμμα αυτό αποδεικνύει ότι αυτή η κυβέρνηση νοιάζεται στην πράξη και όχι στα λόγια για την αναπηρία και την ευαλωτότητα κι έχει σχέδιο όχι μόνο για το παρόν αλλά και για το μέλλον. Διότι εντός των συνολικά 25 δράσεων της εθνικής μας πρότασης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, περίπου οι μισές (10+2) αφορούν την αναπηρική κοινότητα άμεσα και έμμεσα με στόχο μια Ελλάδα με όλους για όλους.

Έτσι, η στρατηγική μας για την αναπηρία αποκτά πέραν της εθνικής χρηματοδότησης και μια πρόσθετη κοινοτική γραμμή χρηματοδότησης που αυξάνει τους πόρους που κατευθύνονται και προς την αναπηρική κοινότητα για τα επόμενα χρόνια κατά σχεδόν 1,47 δις ευρώ. Δηλαδή παραπάνω από το 1/4 του σχεδίου μας υπηρετεί τους στόχους της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στα ΜΜΜ, της απρόσκοπτης κινητικότητας στους δημόσιους χώρους, της κοινωνικής στέγασης, της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, με δικαιούχους πάνω από 100.000 άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους».

«Οι πολιτικές για την αναπηρία αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός εξαιρετικά σημαντικού πεδίου πολιτικής που αφορά σχεδόν το 10% του πληθυσμού της χώρας που παρέμενε δυστυχώς στην αθέατη πλευρά του φεγγαριού έως το 2019 διότι αφορούσε περισσότερα του ενός Υπουργεία με πολλές συναρμοδιότητες και ανάγκες συντονισμού. Στο πεδίο της αναπηρίας ίσως τεκμηριώνεται με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η ανάγκη για ένα πιο επιτελικό κράτος συνοψίζεται σε τρεις λέξεις κλειδιά -στα 3 Σ- και αυτές είναι οι λέξεις συνεργασία, συνέχεια, συνέπεια. Αυτές οι έννοιες έλειπαν διαχρονικά από την κουλτούρα διοίκησης του ελληνικού κράτους και για αυτές τις έννοιες αγωνιζόμαστε καθημερινά προκειμένου κανείς πολίτης αυτής της χώρας να μην αισθάνεται ότι είναι αόρατος απέναντι στο κράτος και απέναντι στους συνανθρώπους του».

Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών: «Η προσβασιμότητα στην πράξη είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την προσβασιμότητα στα λόγια ή στους νόμους. Από μια διάταξη στο χαρτί μέχρι να μπορεί ένας άνθρωπος με αναπηρία να πάει στη δουλειά του, στην οικογένειά του ή στη διασκέδασή του χωρίς εμπόδια, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Αυτή την απόσταση οφείλει να την καλύπτει η Πολιτεία.

Με τη χρηματοδότηση του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, προχωράμε σε παρεμβάσεις που δίνουν πραγματικό αποτέλεσμα στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας με αναπηρία. Νέα ηλεκτρικά - προσβάσιμα λεωφορεία, υπηρεσίες μεταφοράς κατά παραγγελία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ημιαστικές περιοχές, αναβάθμιση σταθμών Μετρό και σιδηροδρόμου, νέοι συρμοί με σύγχρονες προδιαγραφές προσβασιμότητας, ψηφιακή καθοδήγηση μέσα στους σταθμούς και περισσότερες επιλογές μετακίνησης με προσβάσιμα ταξί.

Δεν πρόκειται για αποσπασματικές κινήσεις. Είναι μέρος μιας συνολικής πολιτικής που εφαρμόζουμε, ώστε η μετακίνηση να είναι πραγματικά ισότιμη για όλους. Από τη δωρεάν πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και την Κάρτα Αναπηρίας, μέχρι τα νέα οχήματα και τις σύγχρονες υποδομές, στόχος μας είναι απλός: κανένας συμπολίτης μας να μη νιώθει αποκλεισμένος από την πόλη του.»

Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Με την ένταξη στο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα του έργου για την προμήθεια 706 νέων σχολικών λεωφορείων για μαθήτριες και μαθητές με αναπηρία, διασφαλίζουμε την καθημερινή μεταφορά περίπου 11.000 παιδιών σε όλη τη χώρα, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών τους. Ξεκινάμε από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και επεκτεινόμαστε πανελλαδικά, ώστε η πρόσβαση στο σχολείο να μην αποτελεί εμπόδιο για κανένα παιδί. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για ένα πιο δίκαιο, πιο συμπεριληπτικό σχολείο που στηρίζεται σε τρεις αλλαγές. Πρώτον, ενισχύουμε τις σχολικές δομές: από το 2019 έχουν ιδρυθεί περίπου 45 μονάδες ειδικής αγωγής, ενώ μέσα στο 2025 λειτουργούν ήδη 8 και από τον Σεπτέμβριο ιδρύονται ακόμη 11. Δεύτερον, ενισχύουμε τους ανθρώπους του σχολείου: 8.905 διορισμοί ειδικών παιδαγωγών από το 2020, 600 θέσεις ψυχολόγων και 600 κοινωνικών λειτουργών το 2025, ώστε η στήριξη να είναι καθημερινή. Τρίτον, ανασχεδιάζουμε τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ με ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα και σύγχρονα εργαλεία, για έγκαιρη και αξιόπιστη υποστήριξη κάθε παιδιού. Για εμάς, η πρόσβαση στην εκπαίδευση δεν είναι διευκόλυνση – είναι δικαίωμα, με τις ίδιες προσδοκίες για κάθε παιδί, ανεξαρτήτως αφετηρίας”

Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: «Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αξιοποιεί το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για να προωθήσει παρεμβάσεις που απαντούν σε πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Στο δικό μας πεδίο, αυτό αποτυπώνεται, πρώτα απ’ όλα, στην ανέγερση 2.350 κοινωνικών κατοικιών για 7.000 ευάλωτους πολίτες, με ειδική πρόβλεψη και για οικογένειες με μέλη άτομα με αναπηρία, μέσα από την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων και με στόχο τη διάθεση σύγχρονων κατοικιών με πολύ χαμηλό μίσθωμα. Παράλληλα, προβλέπεται η 100% επιδότηση για ηλεκτρικά αμαξίδια, mobility scooters και hand bikes για 13.200 άτομα με αναπηρία, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, μέσω ενός σχήματος που θα υλοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΑ σε διασύνδεση με τον ΕΟΠΥΥ. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αγγίζουν πολύ συγκεκριμένες πλευρές της καθημερινότητας: τη στέγαση, την προσβασιμότητα, την αυτονομία και τελικά την αξιοπρεπή διαβίωση. Εκεί βρίσκεται και η αξία του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου: στο ότι η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο συνδέεται με ουσιαστικές βελτιώσεις στη ζωή εκείνων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη”

Ευρυδίκη (Έρρικα) Πρεζερακου, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Παιδείας Περιφέρειας Αττικής: «Η συμμετοχή της Περιφέρειας στην πρωτοβουλία για την περαιτέρω ενίσχυση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, επιβεβαιώνει τη συνεργατική σχέση που έχει αναπτυχθεί με τα συναρμόδια Υπουργεία προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το ταξίδι της γνώσης για τα παιδιά μας ξεκινά κάθε πρωί με ασφάλεια, φροντίδα και καλοσύνη. Η προμήθεια ηλεκτρικών– υβριδικών οχημάτων πρόκειται να αντιμετωπίσει τη μεταφορά όλων ανεξαιρέτως των μαθητών/τριών ειδικών σχολείων και να εξαλείψει αρρυθμίες που είχαν παρατηρηθεί λόγω της σημαντικής αύξησης των αναγκών μεταφοράς. Ο αριθμός των μαθητών συνεχώς αυξάνεται, γεγονός στο οποίο συμβάλλει και η αύξηση κάθε χρόνο κατά 6% των παιδιών που πρέπει να φοιτήσουν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Για την Αττική με τα 100 ειδικά σχολεία κατανοούμε όλοι τη σημασία της δημιουργίας ενός αυτόνομου στόλου οχημάτων με την ευελιξία που αυτό παρέχει για τη μεταφορά σχεδόν 6.000 παιδιών στα σχολεία. Συνεχίζουμε με αφοσίωση και ενσυναίσθηση για τη βελτίωση της καθημερινότητας μαθητών, οικογενειών και εκπαιδευτικών κοινοτήτων».

Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης Αττικής: «Η Περιφέρεια αντιμετωπίζει την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία ως ένα ουσιαστικό στοίχημα αξιοπρέπειας, ισότητας και ελευθερίας. Αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, προχωρούμε στην ανάπτυξη δομών υποστηριζόμενης διαβίωσης, -με τρεις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης να βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης-, στη δημιουργία 108 νέων διαμερισμάτων σε τέσσερις από τις οκτώ υφιστάμενες υποδομές των προσφυγικών συγκροτημάτων και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προωθούμε παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ενισχύοντας έμπρακτα την ισότιμη συμμετοχή όλων στην εκπαίδευση και την κοινωνική ζωή».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης η Γενική Γραμματέας Συντονισμού Εύη Δραμαλιώτη, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Κωνσταντίνος Μεγαρίτης, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, η Κορίνα Θεοδωρακάκη, εκπρόσωπος συλλόγου ΑμεΑ και η Μαρίνα Μοσχόβου, μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για τον Αυτισμό.