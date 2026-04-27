Πρωτοψάλτης για Λέσβο: «Κανένα περιθώριο για λάθος, αυστηρή τήρηση των μέτρων»

Η ανάγκη για στενή και συνεχή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων αρχών και φορέων, καθώς και η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και των οδηγιών των κτηνιατρικών υπηρεσιών τονίστηκε σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Λέσβο και συγκεκριμένα στη γενική γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής υπό τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρο Πρωτοψάλτη.

Σημειώνεται ότι στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνος Μουτζούρης, ο δήμαρχος Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας, η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων, καθώς και στελέχη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της τοπικής κτηνιατρικής υπηρεσίας / Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής — ΔΑΟΚ.

Όπως υπογράμμισε ο ίδιος η Πολιτεία θα στηρίξει με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και με όσους πόρους απαιτούνται τους κτηνοτρόφους και τους τυροκόμους, μέσα από το ολοκληρωμένο πλαίσιο ενίσχυσης που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Το μήνυμα του υπουργείου είναι σαφές: η Πολιτεία θα έχει συνεχή παρουσία στη Λέσβο, για όσο χρειαστεί. Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο, όπου πρέπει να πετύχουμε δύο στόχους ταυτόχρονα: από τη μία να περιορίσουμε τη διασπορά του αφθώδη πυρετού και να προστατεύσουμε την κτηνοτροφία της Λέσβου και ολόκληρης της χώρας, και από την άλλη να στηρίξουμε έμπρακτα τους κτηνοτρόφους, τους τυροκόμους και την τοπική παραγωγή που δοκιμάζονται» είπε σχετικά.

Παράλληλα σημείωσε πως η καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους για ζώα που θανατώθηκαν σε εκτροφές με επιβεβαιωμένα κρούσματα θα ξεκινήσει τις αμέσως επόμενες ημέρες, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την πρώτη φετινή πληρωμή σε κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την ευλογιά, τον αφθώδη πυρετό και άλλες επιζωοτίες, όπως προβλέπεται από τη σχετική ΚΥΑ.

«Οι πρώτες αποζημιώσεις δρομολογούνται, το πλαίσιο για την ενίσχυση του γάλακτος προχωρά και θα αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά και θεσμικά εργαλεία. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία απαιτείται συνεργασία, υπευθυνότητα και απόλυτη τήρηση των οδηγιών των κτηνιατρικών υπηρεσιών» επισήμανε ο κ. Πρωτοψάλτης.

Επιπλέον όπως σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, η διαδικασία καταβολής της ειδικής αποζημίωσης για το γάλα που παρέλαβαν οι τυροκόμοι τις πρώτες τρεις εβδομάδες μετά το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα έχει ξεκινήσει, καθώς η Περιφέρεια συλλέγει τα σχετικά στοιχεία για να τα διαβιβάσει στο ΥΠΑΑΤ προς πληρωμή, όπως προβλέπει η σχετική ΚΥΑ.

Σύμφωνα με τον γ.γ. του ΥΠΑΑΤ αύριο αναμένονται στο νησί της Λέσβου 14 στρατιωτικοί κτηνίατροι, προκειμένου να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της αντιμετώπισης του αφθώδη πυρετού.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, ο ίδιος συναντήθηκε με δύο από τους 10 κτηνιάτρους του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που βρίσκονται ήδη στη Λέσβο και συνδράμουν τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σχετικά με το «άνοιγμα» της διακίνησης ώριμων τυριών, αναρτήθηκε σήμερα ο Οδηγός για τη σταδιακή άρση των μέτρων που αφορούν ώριμα τυριά. Σε αυτόν περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα βιοασφάλειας που θα πρέπει να εφαρμόσουν οι τυροκομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να λάβουν άδεια διακίνησης συγκεκριμένων προϊόντων εκτός Λέσβου, υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και προδιαγραφές.

Ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία της διαδικασίας μεταφοράς τυριών εκτός της απαγορευμένης ζώνης ορίζεται η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ, η οποία βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ.

Η ύπαρξη κατάλληλης διαδικασίας για τη μεταφορά τυριών εκτός απαγορευμένης ζώνης και η εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας από την εγκατάσταση μεταποίησης θα ελεγχθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ, ενώ μόνο κατόπιν επιβεβαίωσης αυτών θα επιτραπεί η έναρξη της διαδικασίας μεταφοράς των τυριών εκτός απαγορευμένης ζώνης.

Στον οδηγό βιοασφάλειας τονίζεται, μεταξύ άλλων, πως βασική αρχή είναι ότι το νωπό γάλα από απαγορευμένες ζώνες δεν μετακινείται ελεύθερα, παρά μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις και για επεξεργασία. Η εξουδετέρωση του ιού επιτυγχάνεται κυρίως με θερμικές μεθόδους (παστερίωση, UHT) ή συνδυασμούς μείωσης pH ενώ προϊόντα που έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία θεωρούνται ασφαλή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιοασφάλεια κατά τη μεταφορά: χρήση κλειστών περιεκτών, αποκλειστικά οχήματα ανά ζώνη, αυστηρός καθαρισμός και απολύμανση πριν και μετά από κάθε διαδρομή, καθώς και περιορισμός επαφών οδηγών με ζώα. Κρίσιμη είναι η απολύμανση καθώς απαιτείται πρώτα καθαρισμός οργανικών υλικών και στη συνέχεια χρήση εγκεκριμένων απολυμαντικών.

Επίσης, τα γαλακτοκομικά προϊόντα κατηγοριοποιούνται ως προς την επικινδυνότητα: ασφαλή θεωρούνται όσα έχουν υποστεί έντονη θερμική επεξεργασία ή ωρίμανση (π.χ. τυριά >60 ημερών), ενώ απαγορεύεται η διακίνηση νωπού γάλακτος και φρέσκων τυριών .

Τέλος, προβλέπονται διαδικασίες για απόρριψη μολυσμένου γάλακτος μέσω θερμικής, χημικής ή όξινης επεξεργασίας, με πλήρη καταγραφή και εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ