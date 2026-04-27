Bridgewater: Το ΑΙ ρίχνει «υπαρξιακή σκιά» στις παραδοσιακές εταιρείες λογισμικού

Όταν η Amazon ξεκίνησε να πουλά βιβλία online, πολλοί φοβήθηκαν πως τα παραδοσιακά βιβλιοπωλεία, όπως το Barnes & Noble, θα εξαφανίζονταν από τον χάρτη.

Περίπου τριάντα χρόνια μετά από εκείνη την περίοδο της δεκαετίας του 1990, οι υπεύθυνοι επενδύσεων (CIO) της Bridgewater δήλωσαν ότι παρόμοιες υπαρξιακές απειλές αντιμετωπίζουν σήμερα οι παραδοσιακές εταιρείες λογισμικού, καθώς η ραγδαία άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης αναδιαμορφώνει τον κλάδο. «Με την πρόσφατη κυκλοφορία του Claude Code, μια startup δημιούργησε υπαρξιακό κίνδυνο για μεγάλες επιχειρήσεις, όπως ακριβώς η Amazon για τη Barnes & Noble», ανέφερε τη Δευτέρα σε σχετικό σημείωμα προς πελάτες της εταιρείας.

Οι ανησυχίες ότι τα νέα μοντέλα AI μπορούν να ανατρέψουν τις παραδοσιακές εταιρείες λογισμικού έχουν προκαλέσει ταραχή στον κλάδο, οδηγώντας σε πτώση των μετοχών. Ο δείκτης S&P 500 Software and Services έχει υποχωρήσει κατά 16,6% από την αρχή του έτους.

Παράλληλα, αυξάνονται και οι απολύσεις, καθώς εταιρείες σε πολλούς τομείς, από την τεχνολογία έως τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, πραγματοποιούν περικοπές χιλιάδων θέσεων εργασίας, επικαλούμενες εξοικονόμηση κόστους λόγω της χρήσης ΑΙ.

Στη δεκαετία του 1990, ορισμένα φυσικά βιβλιοπωλεία έκλεισαν, αλλά πολλά προσαρμόστηκαν, επεκτείνοντας την παρουσία τους στο διαδίκτυο και εστιάζοντας στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών στα φυσικά καταστήματα και στη διαμόρφωση επιλεγμένων προτάσεων.

Ακόμη, η Bridgewater προειδοποίησε ότι οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις θα συνεχίσουν να διαταράσσουν τις αγορές και τα εμπορεύματα.