Βουλή: Επεξεργασία ν/σ για την αναβάθμιση της νομοθεσίας ΑΠΕ - Τσάφος: Ταχύτερη αδειοδότηση έργων ΑΠΕ

Άρχισε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές».

Το νομοσχέδιο, περιλαμβάνει την ενσωμάτωση σχετικών Οδηγιών καθώς και ρυθμίσεις για την αγορά ενέργειας, πολεοδομικές ρυθμίσεις, διατάξεις περιβαλλοντικής και δασικής προστασίας, και ρυθμίσεις για την οργάνωση και την επαρκή στελέχωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, και με βάση σχετική ενημέρωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, «στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τη μείωση του ενεργειακού κόστους, ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και προστατεύουν το περιβάλλον, συνεισφέροντας συγχρόνως στην επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Ειδικότερα, με την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των καθαρών καυσίμων, περιορίζεται η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, γεγονός που θωρακίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από τις διεθνείς ενεργειακές κρίσεις.

Παράλληλα, γίνεται ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς την ενίσχυση του ρόλου του πολίτη στην αγορά ενέργειας, καθώς τον μετατρέπουν από απλό καταναλωτή σε ενεργό συμμετέχοντα. Ειδικότερα, ενσωματώνουν για πρώτη φορά με σαφή τρόπο τα μικρά και κινητά ηλεκτρικά συστήματα, όπως οικιακές μπαταρίες και ηλεκτρικά οχήματα, στη λειτουργία της αγοράς, επιτρέποντας τη συμμετοχή τους μέσω μηχανισμών όπως η σωρευτική εκπροσώπηση, η απόκριση στη ζήτηση και οι υπηρεσίες ευελιξίας, ενώ παράλληλα υποχρεώνουν τους διαχειριστές να τα λαμβάνουν υπόψη στον σχεδιασμό και τη λειτουργία των δικτύων. Ταυτόχρονα, η πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα μπαταριών και ηλεκτρικών οχημάτων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη έξυπνης φόρτισης, ενισχύει περαιτέρω τον έλεγχο, την ευελιξία και τη συνολική συμμετοχή του πολίτη.

Επίσης, περιλαμβάνεται σύνολο συμπληρωματικών ενεργειακών ρυθμίσεων που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό της αγοράς ενέργειας, την ενίσχυση της εξοικονόμησης και τη διευκόλυνση της συμμετοχής πολιτών και φορέων στην ενεργειακή μετάβαση, με βασικές παρεμβάσεις όπως η δημιουργία και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αυτοκαταναλωτών, η ενίσχυση του ρόλου του ΚΑΠΕ για τεχνική υποστήριξη ενεργειακών κοινοτήτων, ρυθμίσεων για ΥΚΩ, καθώς και μέτρα για την προώθηση αποθήκευσης ενέργειας και μικρών υδροηλεκτρικών. Παράλληλα, εισάγονται διατάξεις για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων και χαμηλών ανθρακούχων καυσίμων, ενισχύοντας συνολικά τη λειτουργία της αγοράς και την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, επιλύονται ζητήματα αποζημίωσης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α που αφορούν μεταξύ άλλων και κατ' επάγγελμα αγρότες.

Επιπρόσθετα, σε συνέχεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε στη Δυτική Ελλάδα, ο ΥΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου στις αρχές Φεβρουαρίου, διευθετούνται τα αναγκαία ζητήματα που θα επιτρέψουν την εκκίνηση της υλοποίησης των φωτοβολταϊκών σταθμών των Ενεργειακών Κοινοτήτων της Δυτικής Ελλάδας, στις οποίες συμμετέχουν η Περιφέρεια, οι Δήμοι, καθώς και οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων μειώνοντας δραστικά το ενεργειακό τους κόστος.

Tίθενται σημειακές διορθώσεις με σκοπό την ομαλή υλοποίηση των σταθμών αποθήκευσης, των σταθμών αντλησιοταμίευσης καθώς και των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, όπως επίσης προωθούνται ρυθμίσεις για την ορθολογική αξιοποίηση των λατομικών ορυκτών και την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων.

Τέλος, περιλαμβάνονται πολεοδομικές, δασικές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Ειδικότερα, ως προς τα δασικά, ρυθμίζονται προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κοινωφελείς και άλλες χρήσεις, ενόψει της επικαιροποίησης των δασικών χαρτών, για το σύνολο της Επικρατείας. Επίσης, απλοποιείται η διοικητική διαδικασία και διευκολύνεται η σύναψη μεταβιβαστικών συμβολαιογραφικών πράξεων σε περιπτώσεις που οι πολίτες έχουν δικαιωθεί ενώπιον των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών (ΕΠ.Ε.Α.), όμως εκκρεμεί η αναμόρφωση και οριστική κύρωση των οικείων δασικών χαρτών».

Τσάφος: Ο Έλληνας καταναλωτής πληρώνει 21% φθηνότερο ρεύμα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Όπως είπε ο παριστάμενος υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, το νομοσχέδιο εντάσσεται στην ευρύτερη ενεργειακή στρατηγική της χώρας, με βάση την οποία έχει σχεδόν τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ήλιο και άνεμο, από το 2019, ως σήμερα: «Έχουμε μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής φέτος στο ευρωπαϊκό σύστημα ενώ το 2019 είχαμε την υψηλότερη τιμή χονδρικής. Έχουμε εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ στο παρελθόν είχαμε εισαγωγές και για το πρώτο εξάμηνο του 2025, που έχουμε τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, ο καταναλωτής στην Ελλάδα πληρώνει 21% φθηνότερο ρεύμα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Αναφερόμενος στην ενσωμάτωση ευρωπαϊκών Οδηγιών είπε ότι εστιάζει στην ταχύτερη αδειοδότηση έργων ΑΠΕ. Εμείς, σημείωσε, «έχουμε ήδη αδειοδοτήσει αρκετά φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα, και βασικός μας στόχος είναι να φέρουμε ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ το οποίο να μπορέσει να συμβάλλει στη μελλοντική διαχείριση του χώρου και να μπορέσουμε να βάλουμε κάποιους επιπλέον περιορισμούς για τα έργα ΑΠΕ που θα γίνουν από εδώ και πέρα».

Σχολιάζοντας τους προβληματισμούς της αντιπολίτευσης για θέματα πολεοδόμησης σε περιοχές NATURA, είπε ότι η εθνική νομοθεσία είναι ξεκάθαρη και ρυθμίζεται ανάλογα με την περιοχή και ανάλογα με τις δράσεις τις οποίες θέλει να κάνει κάποιος.

Για τις «περιοχές επιτάχυνσης» είπε πως είναι μια ευρωπαϊκή κατεύθυνση, ότι, «αν δεν μπορεί μια χώρα να λύσει το γενικότερο πρόβλημα που έχει, (τότε, να μπορεί) να βρει κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, στις οποίες θα μπορέσει να εστιάσει την προσοχή της, έτσι ώστε να γίνουν πιο γρήγορα τα έργα των ΑΠΕ».

Μιλώντας για Ευρύτερο Ενεργειακό Μείγμα και με αφορμή την είσοδο της Κρήτης στο διασυνδεδεμένο σύστημα, με την οποία «έχουμε την προοπτική να μειώσουμε τις χρεώσεις ΥΚΩ για τους καταναλωτές» είπε ότι «δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια τα έξοδα για τις ΥΚΩ, δηλαδή η κάλυψη της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στα νησιά, έχει αυξηθεί σημαντικά, εν μέρει διότι τα νησιά βασίζονται σε πετρέλαιο, που ήταν ακριβό αλλά και πολύ ρυπογόνο [. . .] 'Αρα το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να συνδέσουμε την Κρήτη, δυστυχώς, δεν μας επιτρέπει σήμερα να κάνουμε μια τεράστια μείωση στους λογαριασμούς. Επιλέξαμε όμως, και όπως ανακοινώσαμε πριν από μερικές εβδομάδες να κάνουμε μια στοχευμένη μείωση στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας για τη βιομηχανία μας, για να της δώσουμε μια επιπλέον τόνωση».

Για τα φωτοβολταϊκά, είπε ότι, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, έχουν μπει πάρα πολλά, και βλέπουμε πάρα πολλές ώρες, κατά τις οποίες η τιμή είναι μηδενική ή και αρνητική. «Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δυσχεραίνει το επενδυτικό πλάνο κάποιων ανθρώπων, που επένδυσαν στα φωτοβολταϊκά. Προσπαθούμε να βρούμε κάποια λύση, αλλά αυτή η λύση πρέπει να είναι δίκαιη [. . .] και η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα το οποίο θα μετριαστεί, όσο περισσότερο μπαίνει η αποθήκευση».

Για τις ενεργειακές κοινότητες και τη μετάβαση από το net metering στο net billing δηλαδή από το συμψηφισμό της αποστολής ενέργειας το μεσημέρι με τη λήψη το βράδυ, με βάση, αντί τις κιλοβατώρες, την αξία κιλοβατωρών, είπε ότι το νομοσχέδιο δίνει «μεταβατική περίοδο για κάποια χρόνια (ώστε οι κοινότητες) να έχουν net metering».

Επίσης είπε ότι «κάνουμε κάποιες σημαντικές αλλαγές στην αυτοκατανάλωση και τροποποιούμε και το ευρύτερο πλαίσιο, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μια υπουργική απόφαση που θα ρυθμίζει πολύ καλύτερα τα θέματα της αυτοκατανάλωσης, γιατί ξέρουμε ότι αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο».

Στις αναφορές βουλευτών για τα δάση και τις αναδασωτέες περιοχές, ο κ. Τσάφος είπε ότι οι σχετικές διατάξεις είναι απλά η επανάληψη παλιών διατάξεων. «Αυτό που κάνουμε πρακτικά είναι να δώσουμε κάποιες απαραίτητες παρατάσεις για την εξέταση κάποιων συγκεκριμένων περιπτώσεων». Επίσης, για τα θέματα της δόμησης και της περιοχής NATURA, είπε πως «αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ρυθμίσουμε μια υφιστάμενη πραγματικότητα, να βάλουμε κάποιους κανόνες και ειδικά δικλείδες ασφαλείας, μεταξύ των οποίων είναι και το "20%" (σ.σ. πολεοδόμησης στην δ΄ ζώνη NATURA)».

Από την πλευρά του, ο εισηγητής της μειοψηφίας και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Φρέντυ Παρασύρης χαρακτήρισε «ψευδεπίγραφη» την «πράσινη μετάβαση» που επιχειρεί η κυβέρνηση. Ειδικότερα, για το καθεστώς των λεγόμενων περιοχών επιτάχυνσης, είπε ότι στην πράξη δημιουργείται ένας μηχανισμός μέσα από τον οποίο ο περιβαλλοντικός έλεγχος παύει να είναι ο κανόνας και τείνει να γίνει εξαίρεση: «Με ποια ακριβώς χωροταξική, περιβαλλοντική και δικτυακή ωριμότητα προχωράτε σε αυτό το βήμα;» ρώτησε ο κ. Παρασύρης και συνέχισε: «Αν δεν έχετε χαρτογραφήσει τις περιοχές που ήδη σηκώνουν βάρος και αν δεν έχετε εξασφαλίσει την απαραίτητη κοινωνική αποδοχή, τότε, βάζετε το κάρο μπροστά από το άλογο. Αντί να ξεκινήσετε από έναν ώριμο σχεδιασμό, ξεκινάτε από τη διευκόλυνση των έργων. Αντί να ενισχύετε το κράτος και τα εργαλεία του, χαλαρώνετε τους ελέγχους».

Όσο για το θέμα της πολεοδομικής αξιοποίησης ως 20% σε ζώνες μέσα σε περιοχές Natura ρώτησε: «Με ποια επιστημονική τεκμηρίωση έχει προκύψει αυτό το ποσοστό;». Σύμφωνα με τον κ. Παρασύρη αυτό «δεν συνδέεται με πραγματικά πολεοδομικά μεγέθη. Σε μεγάλες ζώνες μπορεί να μεταφραστεί σε χιλιάδες στρέμματα και ανοίγει το δρόμο για τουριστική και παραθεριστική ή άλλη επιχειρηματική πίεση εκεί όπου θα έπρεπε να υπάρχει αυξημένη προστασία».

Για τη ρύθμιση που αφορά στην πρόσβαση των ενεργειακών κοινοτήτων των δήμων σε ενεργειακό χώρο, είπε ότι πρόκειται για μια καθαρά «φωτογραφική» διάταξη «διότι ορίζεται μια συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία φωτογραφίζει και μια συγκεκριμένη περιοχή μόνο στη Δυτική Ελλάδα».

Κάλεσε, δε, την κυβέρνηση να επανεξετάσει το θέμα των περικοπών στα φωτοβολταϊκά «ώστε να μη διακινδυνευθεί η βιωσιμότητά τους και να περάσουν τελικά τα πάρκα αυτά, σε μεγάλους ομίλους».

Το νομοσχέδιο, κατέληξε ο κ. Παρασύρης, «δεν δίνει στη χώρα κάποια ιδιαίτερη ενεργειακή προοπτική μέσα από την ενσωμάτωση της Οδηγίας η οποία είναι το «φύλλο συκής» για να περάσουν μια σειρά άλλων πραγμάτων. Δεν μειώνει το βάρος στην κοινωνία, δεν θωρακίζει την παραγωγή, δεν οικοδομεί ενεργειακή δημοκρατία, δεν στηρίζεται σε ώριμο χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχέδιο και δεν εγγυάται τον πλήρη έλεγχο στην αλυσίδα των καυσίμων».

Ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας είπε ότι την κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει καμία πράσινη μετάβαση, καμία ουσιαστική ελάφρυνση του κόστους ενέργειας των πολιτών. «Σας ενδιαφέρει η διευκόλυνση συγκεκριμένων συμφερόντων. Σας ενδιαφέρει η άναρχη δόμηση, σας ενδιαφέρει η ένταξη σας στο άρμα των αμερικανικών συμφερόντων, σας ενδιαφέρει να πληρώνουμε πανάκριβα το αμερικανικό (LNG). Σας ενδιαφέρει να αλλάζετε διαρκώς ατζέντα με βάση τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν σας ενδιαφέρει, ούτε η κοινωνία, δεν έχετε το βλέμμα σας στραμμένο στην κοινωνία και στο γεγονός ότι σήμερα υποφέρει από το ενεργειακό κόστος. Δεν σας ενδιαφέρει η δίκαιη και φτηνή ενέργεια, δεν σας ενδιαφέρει ούτε το περιβάλλον ως φυσικό περιβάλλον για τις επόμενες γενιές το οποίο κατακρεουργείται και το τεμαχίζεται, όπως εσείς θέλετε».

Η αγορήτρια του ΚΚΕ, Αφροδίτη Κτενά είπε ότι το νομοσχέδιο προωθεί και επιταχύνει την λεγόμενη πράσινη μετάβαση, την πολιτική, δηλαδή, της ΕΕ, έτσι όπως επικαιροποιήθηκε με το REPowerEU του 2022 - κάτω από τη βαριά σκιά του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία - για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. «Μιλάμε για ενεργειακή ασφάλεια και για πανικό, γιατί αυτή η Οδηγία και αυτό το νομοσχέδιο, διαπνέεται ξεκάθαρα από την αγωνία της επιτάχυνσης της ενεργειακής μετάβασης και προσέλκυση επενδύσεων γι' αυτή με κάθε κόστος» είπε η κ. Κτενά.

Ο αγορητής της Νέας Αριστεράς, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ μίλησε για ακόμα ένα νομοσχέδιο «σκούπα». «Ενώ θα θέλαμε να είμαστε υπέρ των διατάξεων για τις περιοχές επιτάχυνσης έργων ΑΠΕ, [. . . ] εδώ κάνετε ό,τι κάνετε στον τομέα ανάπτυξης των ΑΠΕ όλα τα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ: Μπάχαλο, χάος και θολούρα, με τελικό αποτέλεσμα να δυσφημείται στα μάτια των πολιτών η ενεργειακή μετάβαση». Ως παράδειγμα έφερε τις περιοχές επιτάχυνσης «όταν, με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ εκκρεμεί ακόμη η αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού για τις ΑΠΕ».

Ο αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Κων. Μπούμπας είπε ότι η κυβέρνηση μιλά για «προστασία του περιβάλλοντος» την ίδια ώρα που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου μέσα σε προστατευόμενες περιοχές.

Ο αγορητής της ΚΟ «Νίκη», Σπ. Τσιρώνης είπε ότι πρόθεση του νομοσχεδίου είναι η άνευ όρων αντικατάσταση των δασών και των δασικών εκτάσεων, όλων των αγροτικών εκτάσεων υψηλής και χαμηλής παραγωγικότητας από ΑΠΕ, η οικιστική ανάπτυξη ακόμα και των περιοχών NATURA, η ανεμπόδιστη επέκταση της λατομικής και μεταλλευτικής δραστηριότητας, καταστρέφοντας όλο το φυσικό περιβάλλον στον βωμό της λεγόμενης «πράσινης ανάπτυξης» και των τεράστιων συμφερόντων που την συνοδεύουν. Ως Κίνημα, τόνισε, είμαστε κάθετα αντίθετοι και ζητάμε την άμεση απόσυρση, τουλάχιστον, όλων των επίμαχων διατάξεων λόγω αντισυνταγματικότητας και παραβίασης του ενωσιακού και εθνικού περιβαλλοντικού δικαίου από την ανεξέλεγκτη επέκταση των ΑΠΕ.

Η αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρτζια Κεφαλά είπε ότι η κυβέρνηση ανοίγει κερκόπορτα για να γίνουν οι προστατευόμενες περιοχές μας οικόπεδα, «και το κάνετε ενώ η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μη ολοκλήρωση των Προεδρικών Διαταγμάτων προστασίας αυτών των περιοχών. Αντί να θωρακίσετε τη φύση, την τεμαχίζετε και την προσφέρετε σε τμήματα προς οικοπεδοποίηση» ανέφερε η κ. Κεφαλά.

Τέλος, ο εισηγητής της πλειοψηφίας και βουλευτής της ΝΔ, Σπ. Κυριάκης είπε ότι δεν υπάρχουν καλά και κακά νομοσχέδια. Υπάρχουν νομοσχέδια τα οποία λύνουν προβλήματα, που προάγουν τον σκοπό για τον οποίον έχουν κατατεθεί, στην προκειμένη περίπτωση την ενεργειακή ασφάλεια και τη μείωση του ενεργειακού κόστους. «Υπάρχουν νομοσχέδια τα οποία πάνε τη χώρα μπροστά και αυτό είναι ένα από αυτά. Σας ζητώ, να κάνετε τις παρατηρήσεις σας όχι όμως σε κλίμα στείρας αντιπολίτευσης και άρνησης, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε σε αυτή εδώ την αίθουσα, αλλά σε μορφή εποικοδομητικών προτάσεων για την περαιτέρω βελτίωση του νομοσχεδίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ