Ρωσία: Ο Πούτιν απέπεμψε υπουργό μετά τις μαζικές θανατώσεις βοοειδών στη Σιβηρία

«Για πρώτη φορά σε πολλές δεκαετίες, επιτρέψαμε να μεταδοθούν ζωϊκές ασθένειες εντός της περιοχής» φέρεται να είπε ο Τράβνικοφ.

Αποπέμφθηκε σήμερα ο υπουργός Αγροτικής οικονομίας της περιοχής Νοβοσιμπίρσκ στη Σιβηρία, μετά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων για τις θανατώσεις βοοειδών που έγιναν viral στο διαδίκτυο, και οι οποίες συνιστούν μια σπάνια κριτική προς τις αρχές, την οποία έχει αποδεχθεί το Κρεμλίνο. Ο κυβερνήτης του Νοβοσιμπίρσκ Αντρέι Τράβνικοφ δήλωσε ότι απέπεμψε τον υπουργό Αγροτικής οικονομίας της περιοχής Αντρέι Σιντέλοφ, για τον τρόπο που χειρίσθηκε τις ασθένειες των βοοειδών.

«Για πρώτη φορά σε πολλές δεκαετίες, επιτρέψαμε να μεταδοθούν ζωϊκές ασθένειες εντός της περιοχής» φέρεται να είπε ο Τράβνικοφ απευθυνόμενος σε τοπικούς αξιωματούχους την ώρα που μιλούσε στο κανάλι Telegram της περιφερειακής κυβέρνησης. Οι αγρότες του Νοβοσιμπίρσκ άρχισαν να διαμαρτύρονται τον Μάρτιο, όταν αστυνομία και κτηνίατροι άρχισαν να θανατώνουν χιλιάδες ζώα. Οι διαμαρτυρίες αυτές ήταν μεταξύ των ζητημάτων που έθιξε σε ένα βίντεο που έγινε viral μια influencer των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ζει στο εξωτερικό, η Βικτόρια Μπόνια, η οποία είπε ότι οι Ρώσοι δέχονται πιέσεις από διεφθαρμένους αξιωματούχους και ότι μια μέρα μπορεί να ξεσηκωθούν.

Η έκκληση της Μπόνια, μέσω του βίντεο που ανάρτησε η ίδια και το οποίο είχε εκατομμύρια θεάσεις, ελήφθη υπ’ όψιν από το Κρεμλίνο ενώ πυροδότησε μια πανεθνική συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την κατάσταση στην εμπόλεμη Ρωσία. «Ήρθαν και σκότωσαν τα βοοειδή. Αν κάποιος άρχιζε να μιλάει, τον συνελάμβανε η αστυνομία για να μην τολμήσουν να διαμαρτυρηθούν άλλοι», έλεγε η Μπόνια στη έκκληση της.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης αγνόησαν ευρέως τις διαμαρτυρίες των αγροτών, αλλά καλύφθηκαν συστηματικά από δημοφιλείς influencers. Σ’ ένα βίντεο που έγινε viral, η Σβετλάνα Πάνινα, μια αγρότισσα από το χωριό Νοβοκλιούτσιι φαίνεται να κυνηγάει τον Σιντέλοφ στους διαδρόμους ενός τοπικού διοικητικού κτιρίου λέγοντάς του ότι σύντομα δεν θα μπορούσε να φάει ή να πληρώσει τους λογαριασμούς της.

Οι διαμαρτυρίες καταλάγιασαν όταν ορισμένοι από τους ακτιβιστές αγρότες συνελήφθησαν και η κυβέρνηση υποσχέθηκε να δώσει αποζημιώσεις στους αγρότες που υπέστησαν τις συνέπειες της θανάτωσης των ζώων. Οι αρχές περιέγραψαν την θανάτωση των βοοειδών τον περασμένο μήνα ως μέσο για την καταπολέμηση των κρουσμάτων δύο ζωονόσων: της παστεριδίασης και της λύσσας, αν και ορισμένοι βιολόγοι αμφισβητούν το κατά πόσον αυτές οι ασθένειες θα απαιτούσαν τόσο εκτεταμένη θανάτωση.

Η Υπηρεσία Γεωργίας Εξωτερικού του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ, (USDA) σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, επικαλέστηκε «τοπικές πηγές και εμπορικές επαφές» οι οποίες δήλωσαν ότι «η κλίμακα αυτών των μέτρων μπορεί να υποδηλώνει μια ανεπιβεβαίωτη έξαρση αφθώδους πυρετού». Η ρωσική εποπτική αρχή της γεωργίας δήλωσε στο Reuters ότι οι ισχυρισμοί στην έκθεση της USDA «δεν είναι αληθείς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ