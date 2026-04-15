Ισπανία - Πορτογαλία: Άλμα στις κρατήσεις πτήσεων και ξενοδοχείων καθώς οι τουρίστες αποφεύγουν τη Μ. Ανατολή

Η Ισπανία και η Πορτογαλία καταγράφουν ένα άλμα στις κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχείων στα τέλη της άνοιξης και το καλοκαίρι, καθώς εκατομμύρια ταξιδιώτες αποφεύγουν προορισμούς και κόμβους που έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και γύρω από αυτήν, σύμφωνα με δεδομένα του κλάδου.

Οι κρατήσεις πτήσεων προς την Ισπανία για το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων ⁠transit, αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση στις 2 Απριλίου, ενώ οι αναζητήσεις ξενοδοχείων αυξήθηκαν κατά 28%, σύμφωνα με την πλατφόρμα ψηφιακού μάρκετινγκ ταξιδιών Sojern.

Η Πορτογαλία κατέγραψε αύξηση 21% στις κρατήσεις πτήσεων, με τις αναζητήσεις ξενοδοχείων να αυξάνονται κατά 16%.

Η εταιρεία ταξιδιωτικών δεδομένων Mabrian κατέγραψε υποχώρηση του ενδιαφέροντος για προορισμούς της Μέσης Ανατολής τον περασμένο μήνα και μια ανοδική τάση για τη νότια Μεσόγειο, με την Ισπανία -η οποία ανταγωνίζεται τη Γαλλία ως τον πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό- να είναι η κύρια ωφελημένη από τη μετατόπιση προτιμήσεων των ταξιδιωτών.

Αντιθέτως, η ανατολική Μεσόγειος, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, όπου ένα drone έπληξε μια βρετανική αεροπορική βάση στις 2 Μαρτίου, έχει πληγεί από ένα κύμα ακυρώσεων, υπογραμμίζοντας τις ευρύτερες επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Ο ισπανικός βιομηχανικός όμιλος Exceltur έχει αναθεωρήσει προς το πάνω τις προβλέψεις του μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, μια μεσαία αναβάθμιση που εξακολουθεί να είναι σημαντική σε μια εποχή που ο πληθωρισμός, οι γεωπολιτικές και οικονομικές ανησυχίες περιορίζουν τις καταναλωτικές δαπάνες και αποθαρρύνουν ορισμένα ταξίδια.

«Οι καλοκαιρινές διακοπές σχεδιάζονται μήνες νωρίτερα. Καθώς οι προορισμοί που προσελκύουν μεγάλο αριθμό τουριστών επηρεάζονται από τον πόλεμο, ένα σημαντικό μέρος αυτού του φαινομένου ασφαλούς καταφυγίου ήδη υλοποιείται σε αγορές και κρατήσεις για την Ισπανία», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Exceltur, Όσκαρ Περέλι.

Η Σίλβια Βάιλερ, γενική διευθύντρια της Sojern για παγκόσμιους προορισμούς, πρόσθεσε: «Οι ταξιδιώτες προσαρμόζονται αντί να αποσύρονται».

Αναβαθμισμένες προοπτικές ανάπτυξης

Έως και 181 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται τη Μέση Ανατολή και την ανατολική Μεσόγειο ετησίως. Μόνο η Ισπανία δέχθηκε αριθμό ρεκόρ 97 εκατομμυρίων πέρυσι.

Η Exceltur προέβλεψε την περασμένη εβδομάδα ότι η τουριστική δραστηριότητα της Ισπανίας θα αυξηθεί κατά 2,5% σε πραγματικούς όρους φέτος φτάνοντας τα 227 δισεκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη 2,4% και την περσινή αύξηση 2,1%.

Εκτιμά ότι οι τουρίστες που αλλάζουν τον προορισμό του ταξιδιού τους θα μπορούσαν να αποφέρουν επιπλέον 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ στο σύνολο του κλάδου φέτος.

Ο κλάδος, ακρογωνιαίος λίθος της οικονομίας που βοήθησε την Ισπανία να ξεπεράσει τους περισσότερους ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς της τα τελευταία χρόνια, αναμένεται να αναπτυχθεί ταχύτερα από τη συνολική οικονομική ανάπτυξη, η οποία προβλέπεται στο 2,3%.

Η κύρια ένωση ξενοδόχων της Ισπανίας, Cehat, αναμένει ότι τα ποσοστά πληρότητας δωματίων θα αυξηθούν έως και 3% αυτό το καλοκαίρι.

Επιφυλακτικότητα με δεδομένους τους κινδύνους

«Οι τουρίστες επιλέγουν προορισμούς πιο μακριά από τις ζώνες συγκρούσεων στη Μεσόγειο, όπως τα Κανάρια Νησιά, για τις καλοκαιρινές οικογενειακές τους διακοπές», δήλωσε ο πρόεδρος της Cehat, Χόρχε Μαρισάλ, προειδοποιώντας ωστόσο ότι τα κέρδη θα μπορούσαν να αντισταθμιστούν από τη μείωση των συνολικών ταξιδιών.

Οι αεροπορικές εταιρείες αυξάνουν τη χωρητικότητά τους, με σχεδόν 6% περισσότερες διαθέσιμες θέσεις τον Απρίλιο σε σχέση με έναν χρόνο πριν, σύμφωνα με το επίσημο τουριστικό πρακτορείο Turespaña, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις πτήσεις να είναι από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Ωστόσο, οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων αεροσκαφών και οι περαιτέρω διαταραχές για τους ταξιδιώτες μεγάλων αποστάσεων σε κόμβους διαμετακόμισης της Μέσης Ανατολής θα μπορούσαν να περιορίσουν τα κέρδη, προειδοποίησε η Exceltur.

Ο Μαρισάλ της Cehat ήταν πιο ευθύς: «Όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα συμβεί στα Στενά του Ορμούζ, επειδή όλες αυτές οι προβλέψεις θα μπορούσαν να εκτροχιαστούν». Τα Στενά, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει σχεδόν κλείσει κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ