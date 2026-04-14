Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Νωρίτερα οι αιτήσεις - Ποιοι είναι δικαιούχοι

Νωρίτερα σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, θα ανοίξει φέτος η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των vouchers για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026-2027. Όπως έχει γίνει γνωστό, οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ από την 1η Μαΐου.

Το πρόγραμμα φέτος περιλαμβάνει 300.000 επιταγές, με συνολικό προϋπολογισμό στα 50 εκατ. ευρώ. Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για τον δικαιούχο και τα ωφελούμενα μέλη και καλύπτει έως έξι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

