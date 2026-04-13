Ιράν: «Κανένα λιμάνι δεν είναι ασφαλές ασφαλές αν κινδυνέψουν τα ιρανικά λιμάνια»

Εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε σήμερα ότι αμερικανικοί περιορισμοί σε πλοία σε διεθνή ύδατα είναι παράνομοι και «ισοδυναμούν με πειρατεία» και σημείωσε ότι το Ιράν θα εφαρμόσει με αποφασιστικότητα έναν «μόνιμο μηχανισμό» για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ μετά τις απειλές των ΗΠΑ να τα αποκλείσουν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα λιμάνια του Κόλπου πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους ή κανέναν και σημείωσε ότι κανένα λιμάνι στον Κόλπο ή τον Κόλπο του Ομάν δεν θα εξακολουθήσει να είναι ασφαλές αν τεθούν σε κίνδυνο ιρανικά λιμάνια.

Νωρίτερα, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε ότι η μετακίνηση στρατιωτικών πλοίων κοντά στο Στενό του Ορμούζ συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας.

Το Ναυτικό του IRGC, στην τελευταία του δήλωση, αναφέρει ότι, «σε αντίθεση με τους αβάσιμους ισχυρισμούς του αμερικανοσιωνιστή εχθρού, η διέλευση πολιτικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ επιτρέπεται υπό έξυπνη διαχείριση και έλεγχο, σύμφωνα με συγκεκριμένους κανονισμούς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ