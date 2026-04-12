Ουγγαρία-βουλευτικές εκλογές: Στο 66% είχε φθάσει η συμμετοχή μέχρι τις 16:00

Συνεχίζεται η αυξημένη προσέλευση στις κάλπες.
Η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία είχε φθάσει το 66% στις 16:00 ώρα Ελλάδας έναντι 52,75% την ίδια ώρα το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της εκλογικής επιτροπής.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
