Τραμπ: Το ΠΝ των ΗΠΑ ξεκινά τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ

Όπως αναφέρει δεν θα επιτρέπεται να μπει ή να βγει κανένα πλοίο απ' τον Περσικό Κόλπο. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο και άλλες χώρες θα εμπλακούν στην επιχείρηση.

Με μια μακροσκελέστατη ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, ύστερα από το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όπως αναφέρει δεν θα επιτρέπεται να μπει ή να βγει κανένα πλοίο απ' τον Περσικό Κόλπο, τονίζοντας ότι στόχος είναι να φτάσουμε σε μια κατάσταση που η δίοδος θα είναι ελεύθερη σε όλους. Σύμφωνα με τον Τραμπ στην επιχείρηση θα συμμετέχουν και άλλες χώρες, αλλά δεν κατονόμασε ποιες θα είναι αυτές που θα εισφέρουν δυνάμεις.

Επί της ουσίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε νωρίτερα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να εξετάζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει οικονομική «ασφυξία» στην Τεχεράνη. Όμως ο καθολικός αποκλεισμός των Στενών θα προκαλέσει γενικότερη ασφυξία στις ενεργειακές ροές με ότι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές.

Αναλυτικά ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρει:

«Λοιπόν, να το, η συνάντηση πήγε καλά, τα περισσότερα σημεία συμφωνήθηκαν, αλλά το μόνο σημείο που πραγματικά είχε σημασία, η ΠΥΡΗΝΙΚΗ, δεν ήταν. Με άμεση ισχύ, το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το καλύτερο στον κόσμο, θα ξεκινήσει τη διαδικασία ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ όλων των πλοίων που προσπαθούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από το Στενό του Ορμούζ.

Κάποια στιγμή, θα φτάσουμε σε μια βάση "ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΣΑ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΒΓΟΥΝ", αλλά το Ιράν δεν επέτρεψε να συμβεί αυτό λέγοντας απλώς, "Μπορεί να υπάρχει μια νάρκη κάπου εκεί έξω", που κανείς δεν γνωρίζει εκτός από αυτούς. ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚΒΙΒΑΣΜΟΣ και οι ηγέτες χωρών, ειδικά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δεν θα εκβιαστούν ποτέ. Έχω επίσης δώσει εντολή στο Ναυτικό μας να αναζητήσει και να απαγορεύσει κάθε πλοίο σε Διεθνή Ύδατα που έχει πληρώσει διόδια στο Ιράν.

Κανείς που πληρώνει παράνομα διόδια δεν θα έχει ασφαλή διέλευση στην ανοιχτή θάλασσα. Θα αρχίσουμε επίσης να καταστρέφουμε τις νάρκες που τοποθέτησαν οι Ιρανοί στα Στενά. Κάθε Ιρανός που θα πυροβολήσει εναντίον μας ή εναντίον ειρηνικών πλοίων, θα ΚΑΤΑΦΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ! Το Ιράν ξέρει, καλύτερα από τον καθένα, πώς να ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ αυτήν την κατάσταση που έχει ήδη καταστρέψει τη χώρα του. Το Ναυτικό του έχει εξαφανιστεί, η Πολεμική του Αεροπορία έχει εξαφανιστεί, τα Αντιαεροπορικά του και τα Ραντάρ του είναι άχρηστα, Χομεϊνί, και οι περισσότεροι από τους "Ηγέτες" του είναι νεκροί, όλα εξαιτίας της πυρηνικής τους φιλοδοξίας.

Ο Αποκλεισμός θα ξεκινήσει σύντομα. Άλλες χώρες θα εμπλακούν σε αυτόν τον Αποκλεισμό. Δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να επωφεληθεί από αυτή την Παράνομη Πράξη Εκβιασμού. Θέλουν χρήματα και, το πιο σημαντικό, θέλουν Πυρηνικά. Επιπλέον, και σε μια κατάλληλη στιγμή, είμαστε πλήρως «ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΟΙ» και ο Στρατός μας θα αποτελειώσει το λίγο που έχει απομείνει από το Ιράν! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

