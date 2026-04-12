Ομάν: Άνοιξε βιβλίων προσφορών για πέντε νέες παραχωρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου

Το Υπουργείο Ενέργειας του Ομάν ξεκίνησε έναν γύρο υποβολής προσφορών για πέντε νέες παραχωρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς επιδιώκει να προσελκύσει επενδύσεις και να ενισχύσει την ανάπτυξη των υδρογονανθρακικών του πόρων, μετέδωσε την Κυριακή το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι εγγραφές ξεκινούν άμεσα και θα διαρκέσουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά από τεχνική και οικονομική αξιολόγηση, σύμφωνα με όσα ανέφερε το υπουργείο.