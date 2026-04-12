Ισπανία: Δεύτερος στολίσκος με ανθρωπιστική βοήθεια αποπλέει για Γάζα

Η προηγούμενη απόπειρα τον περασμένο Οκτώβριο, ανακόπηκε από τον ισραηλινό στρατό πριν φτάσει στον προορισμό της.

Ένας δεύτερος στολίσκος με ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα επρόκειτο να αποπλεύσει την Κυριακή από το ισπανικό λιμάνι της Βαρκελώνης, σε μια προσπάθεια να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό.

Περίπου 30 πλοία σχεδίαζαν να αναχωρήσουν από τη μεσογειακή λιμενική πόλη, φορτωμένα με ιατρική βοήθεια και άλλα εφόδια, στο πλαίσιο του «Global Sumud Flotilla», ενώ περισσότερα σκάφη αναμένεται να ενωθούν κατά τη διαδρομή προς την Παλαιστίνη.

Ο ισραηλινός στρατός είχε σταματήσει περίπου 40 πλοία που είχαν συγκεντρωθεί από την ίδια οργάνωση τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς επιχειρούσαν να φτάσουν στην αποκλεισμένη Γάζα, συλλαμβάνοντας τη Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ και περισσότερους από 450 άλλους συμμετέχοντες.

Αποστολή για άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου

Το Ισραήλ, το οποίο ελέγχει κάθε πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας, αρνείται ότι παρακρατεί προμήθειες για τους περισσότερους από 2 εκατομμύρια κατοίκους της. Ωστόσο, Παλαιστίνιοι και διεθνείς οργανισμοί ανθρωπιστικής βοήθειας αναφέρουν ότι οι ποσότητες βοήθειας που φτάνουν στην περιοχή παραμένουν ανεπαρκείς, παρά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο και περιελάμβανε εγγυήσεις για αυξημένη παροχή βοήθειας.

Ο ηθοποιός Λίαμ Κάνινγκχαμ, γνωστός από τη σειρά «Game of Thrones», ο οποίος στηρίζει τον στολίσκο αλλά δεν συμμετέχει σε αυτόν, δήλωσε στο Reuters: «Κάθε κιλό βοήθειας που βρίσκεται σε αυτά τα πλοία είναι μια αποτυχία, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αφιερώνουν τον χρόνο τους για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους κάνουν αυτό που οι κυβερνήσεις τους είναι νομικά υποχρεωμένες να κάνουν».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δηλώσει ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων, τα κράτη υποχρεούνται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου να διασφαλίζουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να έχουν ασφαλή πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη.

«Αυτή είναι μια αποστολή που στοχεύει στο άνοιγμα ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου, ώστε οι οργανώσεις παράδοσης βοήθειας να μπορούν να φτάσουν», δήλωσε στο Reuters ο Σαΐφ Αμπούκεσακ, Παλαιστίνιος ακτιβιστής και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του στολίσκου.

Ελβετοί και Ισπανοί ακτιβιστές που συμμετείχαν στον περσινό στολίσκο ανέφεραν ότι υπέστησαν απάνθρωπες συνθήκες κατά την κράτησή τους από τις ισραηλινές δυνάμεις - ισχυρισμός που απορρίφθηκε από εκπρόσωπο του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

