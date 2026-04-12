Ρέθυμνο: Περιπέτεια για 10χρονο αγόρι που έπεσε σε πηγάδι

Newsroom
Αίσιο τέλος είχε το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, η περιπέτεια ενός 10χρονου αγοριού στο χωριό Μελισσουργάκι στην Π.Ε Ρεθύμνου. Το 10χρονo αγόρι άγνωστο πως, έπεσε σε πηγάδι με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί. 'Αμεσα ενημερώθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν από το κλιμάκιο του Περάματος, του Γαράζου αλλά και του Ηρακλείου, ενώ ενημερώθηκε και έφτασε και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, χωρίς όμως να χρειαστεί να παρέμβουν, καθώς το αγόρι είχαν καταφέρει να ανασύρουν από το πηγάδι, άτομα του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικές δυνάμεις, όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε για προληπτικούς λόγους το παιδί, στο νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Άγρια κόντρα Νετανιάχου - Ερντογάν με αφορμή την κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ - Ιράν

ΗΠΑ - Ιράν: No deal ύστερα από 21 ώρες διαπραγματεύσεων

Πάπας Λέων ΙΔ΄ - Τραμπ: Μια σύγκρουση υψηλού ρίσκου για τον Λευκό Οίκο

Κρήτη
ΕΚΑΒ
