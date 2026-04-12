Ομάν: Καλεί τις ΗΠΑ και το Ιράν να κάνουν επώδυνες παραχωρήσεις

Ο ΥΠΕΞ του Ομάν κάλεσε τις δύο πλευρές να παρατείνουν την κατάπαυση του πυρός.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν πρότεινε σήμερα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν "επώδυνες παραχωρήσεις' προκειμένου να υπάρξει κατάληξη στις διαπραγματεύσεις τους, καλώντας παράλληλα σε "παράταση της κατάπαυσης του πυρός".

"Για να επιτύχουν, ο καθένας πρέπει ίσως να κάνει επώδυνες παραχωρήσεις, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με την οδύνη της αποτυχίας και του πολέμου", έγραψε στο X ο Μπαντρ αλ Μπουσάιντι, μερικές ώρες μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές στη διάρκεια μιας κρίσιμης συνάντησης στο Πακιστάν.

"Ζητώ άμεσα να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός και οι συνομιλίες να συνεχιστούν", έγραψε επίσης ο υπουργός ο οποίος είχε μεσολαβήσει σε άλλες συνομιλίες ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.

