BoJ: Εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων για να φρενάρει ο πληθωρισμός

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αποτιμούν περίπου στο 60% την πιθανότητα η Τράπεζα της Ιαπωνίας να αυξήσει τα επιτόκια στις 28 Απριλίου.

Η νομισματική πολιτική της Τράπεζας της Ιαπωνίας θα μπορούσε να αποτελέσει μια επιλογή για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών μέσω της ενίσχυσης του γεν, δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Εμπορίου της Ιαπωνίας, καθώς η κεντρική τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων αυτόν τον μήνα για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό που τροφοδοτείται από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Ριοσέι Ακαζάουα, κορυφαίος διαπραγματευτής εμπορίου της Ιαπωνίας και επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, απαντούσε σε πρόταση οικονομολόγου σε τηλεοπτική εκπομπή, σύμφωνα με την οποία ένα ισχυρότερο γεν θα βοηθούσε να αντισταθμιστεί το αυξημένο κόστος εισαγωγών αργού πετρελαίου.

Ο Χιντέο Κουμάνο, επικεφαλής οικονομολόγος στο Dai-ichi Life Research Institute, δήλωσε στην εκπομπή του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα NHK ότι, εάν η πολιτική της Τράπεζας της Ιαπωνίας χρησιμοποιούνταν για την ενίσχυση του γεν κατά περίπου 10% έως 15%, θα μπορούσε να περιορίσει τις αυξήσεις των τιμών σε ολόκληρη την οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, τα οποία αποτελούν μεγάλο μέρος των δαπανών των νοικοκυριών.

«Παρακολουθώντας τον αντίκτυπο στην οικονομία, θεωρώ ότι η εξέταση πραγμάτων προς την κατεύθυνση που μόλις ανέφερε ο κ. Κουμάνο θα μπορούσε να είναι εφικτή ως μία επιλογή», δήλωσε ο Ακαζάουα, προσθέτοντας ότι ο στόχος πληθωρισμού 2% της Τράπεζας της Ιαπωνίας ήταν «αρκετά κοντά» στην επίτευξή του, ενώ τα πραγματικά επιτόκια παρέμεναν «αρκετά χαμηλά».

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αποτιμούν περίπου στο 60% την πιθανότητα η Τράπεζα της Ιαπωνίας να αυξήσει τα επιτόκια στις 28 Απριλίου.

Ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Ριόζο Χιμίνο, δήλωσε την Παρασκευή ότι η κεντρική τράπεζα θα καθοδηγήσει τη νομισματική πολιτική έχοντας υπόψη το μέγεθος και τη διάρκεια του οικονομικού σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας την ανάγκη για επαγρύπνηση απέναντι στον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού.