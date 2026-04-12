Τραμπ: Αν η Κίνα βοηθήσει το Ιράν θα φάνε δασμούς 50%

Δεν θα αφήσουμε το Ιράν να βγάζει χρήματα πουλώντας πετρέλαιο σε ανθρώπους που του αρέσουν, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα την Κίνα, έναν από τους κύριους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, με τελωνειακούς δασμούς 50% στα εμπορεύματά της, αν το Πεκίνο προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Πρόσθεσε ότι όμως αμφιβάλλει πως το Πεκίνο θα προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, παρά τις πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που δείχνουν ότι υπάρχουν τέτοια σχέδια.

«Ακούω δημοσιογραφικές αναφορές ότι η Κίνα δίνει πυραύλους ώμου, αυτό που αποκαλείται πύραυλος ώμου, αντιαεροπορικός πύραυλος», είπε, φαινομενικά αναφερόμενος σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN ότι το Πεκίνο ετοιμάζεται να μεταφέρει φορητά αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα ώμου, γνωστά ως MANPADS.

«Αμφιβάλλω ότι θα το έκαναν, γιατί έχω μια σχέση, και νομίζω ότι δεν θα το έκαναν», δήλωσε στο “Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo” του Fox News.

«Ίσως έκαναν κάτι λίγο στην αρχή, αλλά δεν νομίζω ότι θα το έκαναν πλέον», πρόσθεσε.

«Αλλά αν τους πιάσουμε να το κάνουν αυτό, θα φάνε δασμό 50%, που είναι τεράστιος – πραγματικά τεράστιος», είπε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με το CNN, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η Κίνα προετοιμάζεται να παραδώσει νέα συστήματα αεράμυνας στο Ιράν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, όπως ανέφεραν τρία άτομα που γνωρίζουν τις πρόσφατες αξιολογήσεις πληροφοριών.

Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον δήλωσε: «Η Κίνα δεν έχει ποτέ παράσχει όπλα σε κανένα μέρος της σύγκρουσης· οι σχετικές πληροφορίες δεν είναι αληθείς.»

«Ως υπεύθυνη μεγάλη χώρα, η Κίνα εκπληρώνει σταθερά τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Καλούμε την αμερικανική πλευρά να αποφύγει αβάσιμες κατηγορίες, κακόβουλες συνδέσεις και υπερβολές· ελπίζουμε ότι τα εμπλεκόμενα μέρη θα κάνουν περισσότερα για να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση των εντάσεων.»

Φωτογραφία @AP