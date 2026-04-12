ΗΠΑ - Ιράν: No deal ύστερα από 21 ώρες διαπραγματεύσεων

Η απαίτηση του Ιράν να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ και η άρνησή του να εγκαταλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου, «αγκάθι» για τις ΗΠΑ. Για υπερβολικές και παράλογες απαιτήσεις της Ουάσινγκτον κάνει λόγο η Τεχεράνη. Σε αβεβαιότητα η εκεχειρία.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν κατέληξαν σε συμφωνία κατά τη διάρκεια μαραθώνιων διαπραγματεύσεων το Σάββατο στο Πακιστάν.

Το αδιέξοδο στις συνομιλίες αφήνει σε αβεβαιότητα την εκεχειρία δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα, με το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης και κλιμάκωσης των συγκρούσεων.

Σύμφωνα με πηγή που είχε ενημερωθεί για τις συνομιλίες, ορισμένες από τις διαφωνίες αφορούσαν την απαίτηση του Ιράν να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ και την άρνησή του να εγκαταλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είπε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «ουσιαστικές συζητήσεις» διάρκειας 21 ωρών, αλλά δεν κατάφεραν να γεφυρώσουν τις διαφορές.

«Αυτά είναι πολύ χειρότερα νέα για το Ιράν απ’ ό,τι για τις ΗΠΑ», τόνισε. «Έχουμε καταστήσει απολύτως σαφείς τις κόκκινες γραμμές μας… και εκείνοι επέλεξαν να μην αποδεχτούν τους όρους μας».

Ο Βανς ανέφερε ότι οι ΗΠΑ επιθυμούσαν μια μακροπρόθεσμη «σαφή δέσμευση» από το Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου ή των μέσων που θα του επέτρεπαν να το κατασκευάσει γρήγορα. «Δεν το έχουμε δει ακόμη, ελπίζουμε ότι θα το δούμε», είπε.

Υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ ήταν «αρκετά ευέλικτες και διαλλακτικές» και διαπραγματεύτηκαν «με καλή πίστη», αλλά δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη ουσιαστικής προόδου.

Αμέσως μετά τη σύντομη τετράλεπτη συνέντευξη Τύπου, ο Βανς αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ για την Ουάσινγκτον.

Αρκετά ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν μετά τη συνέντευξη Τύπου του Βανς ότι οι συνομιλίες απέτυχαν επειδή η αμερικανική πλευρά δεν ήταν ρεαλιστική και είχε «υπερβολικές απαιτήσεις».

Το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συναντήθηκαν σε πολλούς γύρους και με διάφορες μορφές. Οι συνομιλίες ξεκίνησαν το Σάββατο και ολοκληρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, τοπική ώρα.

Ο Βανς δήλωσε ότι η αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα επικοινώνησε με τον πρόεδρο Τραμπ τουλάχιστον έξι φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Επίσης, είχαν επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον διοικητή της CENTCOM, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

Κανείς δεν ανέμενε την επίτευξη τελικής συμφωνίας το Σάββατο, αλλά η αμερικανική πλευρά ήλπιζε σε επαρκή πρόοδο ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε παράταση της εκεχειρίας.

Ωστόσο, οι σύντομες δηλώσεις του Βανς δεν μετέφεραν ιδιαίτερη αισιοδοξία, αν και δεν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αποχωρούν από τις συνομιλίες.

«Φεύγουμε από εδώ με μια πολύ απλή πρόταση. Έναν τρόπο κατανόησης που αποτελεί την τελική και καλύτερη προσφορά μας. Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα την αποδεχτούν», είπε ο Βανς.

