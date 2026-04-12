Ουγγαρία: Με προσέλευση ρεκόρ οι κάλπες - Αγώνας επιβίωσης για τον Όρμπαν

Δύο κόσμοι συγκρούονται στις σημερινές εκλογές, καθώς το δίλημμα των εκλογών συνοψίζεται ως «δύση ή ανατολή;».

Οι Ούγγροι ψήφιζαν την Κυριακή σε εκλογές που θα μπορούσαν να βάλουν τέλος στη 16ετή παραμονή του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στην εξουσία, να ταράξουν τη Ρωσία και να προκαλέσουν ισχυρούς κραδασμούς σε δεξιούς κύκλους σε όλη τη Δύση, συμπεριλαμβανομένου του Λευκού Οίκου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Όρμπαν, ένας ευρωσκεπτικιστής εθνικιστής, έχει διαμορφώσει ένα μοντέλο «ανελεύθερης δημοκρατίας», το οποίο θεωρείται πρότυπο από το κίνημα Make America Great Again (MAGA) του Τραμπ και τους υποστηρικτές του στην Ευρώπη.

Ωστόσο, πολλοί Ούγγροι έχουν κουραστεί από τον 62χρονο Όρμπαν, ύστερα από τρία χρόνια οικονομικής στασιμότητας και εκτόξευσης του κόστους ζωής, καθώς και από αναφορές ότι ολιγάρχες κοντά στην κυβέρνηση συσσωρεύουν ολοένα και περισσότερο πλούτο.

Οι δημοσκοπήσεις έχουν δείξει το κόμμα του Όρμπαν, Fidesz, να υπολείπεται του νεοσύστατου κεντροδεξιού κόμματος της αντιπολίτευσης, Tisza, του Πέτερ Μαγιάρ, κατά 7-9 ποσοστιαίες μονάδες, με το Tisza να κινείται περίπου στο 38%-41%.

Ρεκόρ συμμετοχής

Οι δημοσκόποι προέβλεπαν συμμετοχή-ρεκόρ και τα στοιχεία στις 13:00 GMT έδειχναν ότι το 66% των ψηφοφόρων είχε ήδη ψηφίσει, έναντι 52,75% την ίδια ώρα στις εκλογές του 2022. Τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν μεγάλες ουρές έξω από ορισμένα εκλογικά τμήματα στη Βουδαπέστη.

Ο Μαγιάρ, αφού άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στη Βουδαπέστη, δήλωσε ότι οι Ούγγροι θα γράψουν ιστορία επιλέγοντας «μεταξύ Ανατολής και Δύσης» και κάλεσε τους ψηφοφόρους να αναφέρουν οποιεσδήποτε παρατυπίες.

«Η εκλογική απάτη είναι ένα πολύ σοβαρό έγκλημα», πρόσθεσε.

Ο Μαγιάρ εξέφρασε αισιοδοξία για το αποτέλεσμα, λέγοντας ότι το μόνο ερώτημα είναι αν το κόμμα Tisza θα κερδίσει απλή πλειοψηφία ή πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο των 199 εδρών, κάτι που θα του επέτρεπε να τροποποιήσει το σύνταγμα της Ουγγαρίας.

Ο Όρμπαν, ο οποίος ψήφισε στην ίδια εκλογική περιφέρεια της Βουδαπέστης και έχει κερδίσει τις τελευταίες τέσσερις εκλογές, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Υπάρχει σύνταγμα στην Ουγγαρία και πρέπει να τηρείται. Η απόφαση του λαού πρέπει να γίνεται σεβαστή».

Πριν από τέσσερα χρόνια, το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ ανέφερε ότι εκείνη η εκλογική διαδικασία διεξήχθη με επαγγελματισμό, αλλά ότι ένα άνισο πεδίο ανταγωνισμού ενδέχεται να επηρέασε το αποτέλεσμα.

Αλλαγή ή συνέχεια;

Ψηφίζοντας υπέρ του Tisza στην ουγγρική πρωτεύουσα, ο 27χρονος Μιχάι Μπάτσι δήλωσε: «Χρειαζόμαστε βελτίωση στο δημόσιο κλίμα· υπάρχει υπερβολική ένταση σε πολλούς τομείς και η σημερινή κυβέρνηση απλώς τροφοδοτεί αυτά τα αισθήματα».

Ένας άλλος ψηφοφόρος, ο 83χρονος Ίστβαν Στόφκα, είπε ότι θέλει ο Όρμπαν να συνεχίσει τις πολιτικές πρόνοιας και οικογένειας και ψήφισε υπέρ της παραμονής του Fidesz, λέγοντας: «Αυτό (το Fidesz) είναι το μόνο κόμμα που, από την αλλαγή καθεστώτος, έχει τηρήσει τις υποσχέσεις του».

Ο Όρμπαν δήλωσε ότι η ψηφοφορία αποτελεί επιλογή «μεταξύ πολέμου και ειρήνης». Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, η κυβέρνηση κάλυψε τη χώρα με αφίσες που προειδοποιούσαν ότι ο ηγέτης του Tisza, Μαγιάρ, θα σύρει την Ουγγαρία στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία - κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.

Η ψηφοφορία παρακολουθείται στενά στις Βρυξέλλες, με πολλούς εταίρους της ΕΕ να επικρίνουν τον Όρμπαν - ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία και είναι σύμμαχος του Τραμπ - για αυτό που χαρακτηρίζουν ως υπονόμευση του κράτους δικαίου, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στην Ουγγαρία.

Μια ήττα του Όρμπαν θα στερούσε από τη Ρωσία τον πιο στενό της σύμμαχο στην ΕΕ, ενώ για την Ουκρανία θα μπορούσε να σημαίνει την απελευθέρωση ενός δανείου της ΕΕ ύψους 90 δισ. ευρώ (105 δισ. δολάρια), ζωτικής σημασίας για την πολεμική της προσπάθεια, το οποίο ο Ούγγρος ηγέτης έχει μπλοκάρει.

Δημόσια δυσαρέσκεια

Ο Όρμπαν έχει λάβει δημόσια στήριξη από την κυβέρνηση Τραμπ - με αποκορύφωμα την επίσκεψη του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στη Βουδαπέστη την περασμένη εβδομάδα - καθώς και από το Κρεμλίνο και ακροδεξιούς ηγέτες στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η εκστρατεία του έχει κλονιστεί από δημοσιογραφικές αποκαλύψεις που υποστηρίζουν ότι η κυβέρνησή του συνεργάστηκε με τη Μόσχα. Ο Όρμπαν, που αρνείται οποιαδήποτε παρανομία, λέει ότι στόχος του είναι να προστατεύσει την εθνική ταυτότητα της Ουγγαρίας και τις παραδοσιακές χριστιανικές αξίες της εντός της ΕΕ, καθώς και την ασφάλειά της σε έναν επικίνδυνο κόσμο.

Την ίδια στιγμή, ο 45χρονος Μαγιάρ, πρώην πιστός σύμμαχος του Όρμπαν, έχει αξιοποιήσει τη δυσαρέσκεια για φερόμενη κρατική διαφθορά και την πτώση του βιοτικού επιπέδου, με τους νεότερους ψηφοφόρους να επιθυμούν ιδιαίτερα την αλλαγή.

Παρά το προβάδισμα του Tisza στις δημοσκοπήσεις, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι το αποτέλεσμα παραμένει αβέβαιο, καθώς πολλοί ψηφοφόροι είναι αναποφάσιστοι, ο εκλογικός χάρτης έχει ανασχεδιαστεί υπέρ του Fidesz και υπάρχει μεγάλο ποσοστό εθνοτικών Ούγγρων σε γειτονικές χώρες, οι οποίοι στηρίζουν κυρίως το κυβερνών κόμμα.

Αν τελικά επικρατήσει το Tisza, η ανατροπή των νομικών και θεσμικών αλλαγών που έχει επιφέρει ο Όρμπαν ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολη για μια νέα κυβέρνηση, ειδικά αν διαθέτει απλή πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.