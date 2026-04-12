Πεσκοφ: Η Ρωσία έτοιμη να προμηθεύσει την Ευρώπη με φυσικό αέριο αν... περισσεύει

Οι εναλλακτικές αγορές είναι ιδιαίτερα «αδηφάγες», υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα για προμήθειες αναφέρει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να προμηθεύει φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον υπάρχουν ποσότητες που απομένουν μετά τις προμήθειες προς άλλες αγορές, μετέδωσε την Κυριακή το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Προς το παρόν υπάρχει άφθονο. Όμως οι εναλλακτικές αγορές είναι ιδιαίτερα “αδηφάγες”, υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα για προμήθειες», φέρεται να δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το Reuters.

Ωστόσο, η Ευρώπη θα βρει έναν τρόπο να αγοράσει φυσικό αέριο ακόμη κι αν η Ρωσία δεν το προμηθεύει, δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Υπάρχουν τόσα πολλά εργοστάσια υγροποίησης φυσικού αερίου, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή, ώστε αυτή η διαδικασία, αυτή η spot αγορά, λειτουργεί σαν ένας ζωντανός οργανισμός», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Άγρια κόντρα Νετανιάχου - Ερντογάν με αφορμή την κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ - Ιράν

ΗΠΑ - Ιράν: No deal ύστερα από 21 ώρες διαπραγματεύσεων

Πάπας Λέων ΙΔ΄ - Τραμπ: Μια σύγκρουση υψηλού ρίσκου για τον Λευκό Οίκο

