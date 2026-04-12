Θεσσαλονίκη: Σύλληψη Τούρκου που εκκρεμούσε σε βάρος του Ερυθρά Αγγελία της INTERPOL

Newsroom
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για Απείθεια και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ένας 32χρονος Τούρκος συνελήφθη χθες το απόγευμα στην περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη όταν προσπάθησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου-Αναλήψεως, όπου σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για Απείθεια και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου-Αναλήψεως ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας για διάφορα αδικήματα του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

