ΕΕ: Η διπλωματία είναι απαραίτητη για να επιλυθούν όλα τα θέματα που εκκρεμούν στη Μέση Ανατολή

Χαιρετίζουμε το Πακιστάν για τις προσπάθειές του διαμεσολάβησης, αναφέρουν οι Βρυξέλλες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πεπεισμένη πως η διπλωματία είναι "απαραίτητη προκειμένου να επιλυθούν όλα τα θέματα που εκκρεμούν" στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ανουάρ ελ Ανούνι, εκπρόσωπος της ΕΕ για εξωτερικές υποθέσεις, μετά την αποτυχία των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

"Χαιρετίζουμε το Πακιστάν για τις προσπάθειές του διαμεσολάβησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλει σε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες, δεδομένου του εύρους των συμφερόντων και ανησυχιών της, σε πλήρη συντονισμό με τους εταίρους της", πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

