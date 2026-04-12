Βρετανία: Σχέδια για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης

Ο πόλεμος στο Ιράν «θα έχει κόστος» για τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις, αναφέρει η Βρετανίδα ΥΠΟΙΚ, Ρέιτσελ Ριβς.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα παρουσιάσει σχέδια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε μια περίοδο αυξανόμενων λογαριασμών ενέργειας, δήλωσε η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, προειδοποιώντας παράλληλα κατά του υπερβολικού κρατικού δανεισμού.

Γράφοντας σε άρθρο γνώμης στους Times του Λονδίνου, η Ριβς ανέφερε ότι ο πόλεμος στο Ιράν «θα έχει κόστος» για τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Η διασφάλιση ότι η κατάπαυση του πυρός θα διατηρηθεί είναι «η καλύτερη προστασία που έχουμε απέναντι σε υψηλότερα κόστη στο εσωτερικό», έγραψε.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία μετά από συνομιλίες στο Πακιστάν, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες για το αν οι δύο πλευρές μπορούν να βρουν μια διαρκή λύση. Η Ριβς και άλλοι υπεύθυνοι χάραξης οικονομικής πολιτικής θα συγκεντρωθούν αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον για τις εαρινές συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, όπου η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και οι διαταραχές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντας.

«Γνωρίζω ότι οι αυξανόμενοι λογαριασμοί ενέργειας δεν επηρεάζουν μόνο τα νοικοκυριά», έγραψε η Ριβς στους Times. «Επηρεάζουν και τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του βιομηχανικού τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου που αντιμετωπίζει εδώ και πολύ καιρό μη ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας».

Η Ριβς δήλωσε ότι θα παρουσιάσει αυτή την εβδομάδα την επόμενη φάση των σχεδίων «για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Βρετανίας», καθώς και τις αρχές που θα καθοδηγήσουν τη μελλοντική στήριξη των επιχειρήσεων. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ένδειξη στήριξης συνοδεύεται από την προϋπόθεση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Η Ριβς προειδοποίησε κατά του υπερβολικού κρατικού δανεισμού σε περιόδους πληθωριστικών πιέσεων, επικαλούμενη το χρέος που ανέλαβε η προηγούμενη κυβέρνηση για μέτρα στήριξης της ενέργειας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Στηρίζουμε τη βρετανική βιομηχανία ώστε να είναι ανταγωνιστική, μεταξύ άλλων αντιμετωπίζοντας το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα προστατεύουμε τους λογαριασμούς των νοικοκυριών με πειθαρχημένο τρόπο που δεν επιβαρύνει μόνιμα τα ίδια αυτά νοικοκυριά», έγραψε.