Ερντογάν: Όπως «μπήκαμε» στη Λιβύη και το Καραμπάχ μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ

Με εισβολή απείλησε το Ισραήλ ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Σε κομματική ομιλία του ΑΚΡ στη Ριζούντα ανέφερε, «την ημέρα της εκεχειρίας, το Ισραήλ σκότωσε εκατοντάδες αθώους Λιβανέζους. Ο Νετανιάχου είναι τυφλωμένος από το αίμα και το μίσος. Αν το Πακιστάν δεν μεσολαβούσε στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, θα είχαμε δείξει στο Ισραήλ τη θέση του».

Πρόσθεσε μάλιστα, ότι «όπως «μπήκαμε» στη Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ. Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε. Θα απαιτηθεί δύναμη και ενότητα».

Οι απειλές έρχονται μετά την έντονη λεκτική αντιπαράθεση του Σαββάτου, όπου Ισραήλ και Τουρκία εκτόξευσαν εκατέρωθεν κατηγορίες. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι βοηθά τρομοκράτες και σφαγιάζει τους Κούρδους πολίτες του.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε τον Νετανιάχου ως «εγκληματία που σε βάρος του οποίου εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης».

Επίσης και η τουρκική προεδρία κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι «διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα κι επιτίθεται σε επτά χώρες της περιοχής».

Η εξέλιξη υπογραμμίζει τις ιδιαίτερα τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, οι οποίες πλέον βρίσκονται σε ακόμα πιο χαμηλό σημείο, ακόμη και ύστερα από την εκστρατεία του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

