Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός του τροχαίου δυστυχήματος στην Εθνική Οδό Καβάλας - Σερρών

Στο τροχαίο έχασε τη ζωή του ένα παιδί.

Ένα παιδί έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη χθες το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Καβάλας-Σερρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας στις «11 Απριλίου στις 12:48, στην επαρχιακή οδό Ελευθερούπολης-Σερρών, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονος και επέβαιναν μία 27χρονη και τα δύο ανήλικα τέκνα τους, εξετράπη της πορείας του και συγκρούσθηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε 51χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός ανηλίκου και τον τραυματισμό των υπολοίπων επιβαινόντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καβάλας.

Σημειώνεται ότι ο 28χρονος οδηγός στερείται άδεια ικανότητας οδήγησης. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ