Ιράν: Αναμένεται να αποκαταστήσει εντός διμήνου τις κατεστραμμένες πετρελαϊκές του υποδομές

Newsroom
Ιράν: Αναμένεται να αποκαταστήσει εντός διμήνου τις κατεστραμμένες πετρελαϊκές του υποδομές
Ένα 70% με 80% της δυναμικότητας αναμένεται να είναι λειτουργικό εντός αυτού του διαστήματος.

Το Ιράν αναμένει να αποκαταστήσει το μεγαλύτερο μέρος των κατεστραμμένων εγκαταστάσεων διύλισης και διανομής στο 70–80% της προ της επίθεσης δυναμικότητάς τους μέσα σε ένα έως δύο μήνες, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του πετρελαϊκού τομέα, καθώς οι αρχές εργάζονται για την ανάκαμψη από ένα κύμα επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές.

Ο υφυπουργός Πετρελαίου, Μοχάμαντ Σαντέκ Αζιμιφάρ, δήλωσε στο Student News Network ότι οι εργασίες επισκευής έχουν ξεκινήσει και ότι μέρος του διυλιστηρίου του Λαβάν αναμένεται να επαναλειτουργήσει μέσα σε περίπου 10 ημέρες, ενώ άλλες μονάδες θα επανέλθουν σταδιακά σε λειτουργία.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Άγρια κόντρα Νετανιάχου - Ερντογάν με αφορμή την κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ - Ιράν

ΗΠΑ - Ιράν: No deal ύστερα από 21 ώρες διαπραγματεύσεων

Πάπας Λέων ΙΔ΄ - Τραμπ: Μια σύγκρουση υψηλού ρίσκου για τον Λευκό Οίκο

