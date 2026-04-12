Τραμπ: Με ανάρτηση απειλεί το Ιράν με ναυτικό αποκλεισμό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναπαράγει δημοσίευμα που τον προτρέπει να αποκλείσει δια θαλάσσης το Ιράν.

Το χαρτί του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν έριξε στο τραπέζι ο Ντόναλντ Τραμπ, ύστερα από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει αναπαραγωγή δημοσιεύματος του justthenews.com που προτείνει τον θαλάσσιο αποκλεισμό, σε στιλ Βενεζουέλας:

«Αν το Ιράν αρνηθεί να αποδεχτεί την τελική συμφωνία που προσέφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο, ο Τραμπ θα μπορούσε να βομβαρδίσει την Τεχεράνη «πίσω στη Λίθινη Εποχή», όπως είχε δεσμευτεί. Ή θα μπορούσε απλώς να επαναλάβει την επιτυχημένη στρατηγική του αποκλεισμού, για να πνίξει μια ήδη εύθραυστη ιρανική οικονομία και να εντείνει τη διπλωματική πίεση προς την Κίνα και την Ινδία, κόβοντάς τες από μία από τις βασικές πηγές πετρελαίου τους.

Με λίγα λόγια, ο Τραμπ θα μπορούσε απλώς να «υπερ-αποκλείσει» τον έλεγχο του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ».

Όπως τονίζει το άρθρο, «θα ήταν πολύ εύκολο για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να ασκήσει πλήρη έλεγχο στο τι ανεβαίνει και κατεβαίνει μέσα από το Στενό τώρα», δήλωσε η ειδικός εθνικής ασφάλειας του Lexington Institute, Ρεμπέκα Γκραντ, στο Just the News. «Έχω ακούσει ότι περίπου 10 πλοία κινήθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες. Ένα από αυτά ήταν ένα ρωσικό τάνκερ που έφερε νέα σημαία, και ξέρουμε ότι φορτία έχουν κατευθυνθεί προς την Κίνα και την Ινδία, ενώ έχουμε δει και εισερχόμενη κίνηση».

«Αν το Ιράν γίνει αδιάλλακτο, τότε απολύτως το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ μπορεί να εγκαταστήσει εκτεταμένη επιτήρηση πάνω από το νερό… και να παρακολουθεί τα πάντα που εισέρχονται και εξέρχονται από το Στενό, και θα πρέπει να ρωτήσετε το Πολεμικό Ναυτικό αν θέλετε να περάσετε πέρα από το νησί Χαργκ ή από εκείνο το στενό σημείο κοντά στο Ομάν», πρόσθεσε το justthenews.com.

Φωτογραφία @AP