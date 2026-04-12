Βρετανία: Απογοητευτικό το ότι δεν υπήρξε πρόοδος στις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ έκρινε σήμερα "απογοητευτικό" που δεν υπήρξε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, και κάλεσε τις δύο πλευρές να τις συνεχίσουν.

"Είναι προφανώς απογοητευτικό που δεν έχουμε ακόμη δει μια σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και (να δίνεται) ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο που να είναι βιώσιμο", σημείωσε ο Γουές Στρίτινγκ σε δηλώσεις του στο Sky News.

"Όπως πάντα στη διπλωματία, αποτυγχάνεις μέχρι να επιτύχεις. Άρα ακόμη κι αν αυτές οι συνομιλίες δεν κατέληξαν σε κάποιο αποτέλεσμα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να συνεχίσουν να προσπαθούν", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ