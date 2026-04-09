ΗΠΑ: Μέτρια άνοδος στις νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας - Σε χαμηλό δύο ετών οι συνεχιζόμενες

Μέτρια άνοδο σημείωσαν οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, χωρίς να καταγράφονται σημάδια επιδείνωσης στην αγορά εργασίας, γεγονός που ενδεχομένως δίνει στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ το περιθώριο να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, καθώς παρακολουθεί τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο με το Ιράν.

Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 16.000 στις 219.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 4 Απριλίου, δήλωσε το Υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 210.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα.

Το νούμερο ξεπέρασε την μέτρηση των 203.000 της προηγούμενης εβδομάδας.

Όσο αφορά τις συνεχείς αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Συγκεκριμένα μειώθηκαν κατά 1,79 εκατ. την εβδομάδα που έληξε στις 28 Μαρτίου, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2024 και κάτω από όλες τις εκτιμήσεις σε έρευνα του Bloomberg.

Τα στοιχεία της Πέμπτης δείχνουν μια αγορά εργασίας που εξακολουθεί να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον «χαμηλών προσλήψεων, χαμηλών απολύσεων», με τις αιτήσεις να βρίσκονται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.