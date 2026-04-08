Γερμανία, Ουκρανία και ΟΗΕ «καλωσορίζουν» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα ότι η γερμανική κυβέρνηση καλωσορίζει την κατάπαυση του πυρός για δύο εβδομάδες που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

«Ο στόχος τώρα πρέπει να είναι η διαπραγμάτευση τις επόμενες ημέρες ενός διαρκούς τέλους του πολέμου», δήλωσε σε ανακοίνωση που εξέδωσε. «Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διπλωματικών διαύλων».

Ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ καλωσόρισε επίσης την εκεχειρία.

«Καλωσορίζω την απόφαση από τις εμπόλεμες πλευρές να συμφωνήσουν σε μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στο Ιράν», έγραψε ο υπουργός στο Χ.

«Αυτό πρέπει να είναι το κρίσιμο πρώτο βήμα προς μια διαρκή ειρήνη, διότι οι συνέπειες της συνέχισης του πολέμου θα ήταν ανυπολόγιστες», πρόσθεσε.

Εξάλλου, η Ουκρανία καλωσόρισε επίσης την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, καθώς και την άρση του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ, έγραψε σήμερα επίσης στο X ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα και κάλεσε την Ουάσινγκτον να επιδείξει παρόμοια «αποφασιστικότητα» για να σταματήσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η αμερικανική αποφασιστικότητα λειτουργεί. Πιστεύουμε πως είναι καιρός για επαρκή αποφασιστικότητα ώστε να αναγκασθεί η Μόσχα να πάψει το πυρ και να τερματίσει τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας», έγραψε ο Σίμπιχα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «καλωσορίζει την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός για δυο εβδομάδες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν» και προτρέπει τις εμπόλεμες πλευρές να «τηρήσουν τους όρους» της συμφωνίας και να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις ώστε να υπάρξει «διαρκής και περιεκτική ειρήνη στην περιοχή» της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.

Το Ιράκ απευθύνει έκκληση να διεξαχθεί «σοβαρός και διαρκής διάλογος»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ εξήρε το ότι συμφωνήθηκε «κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν» τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Βαγδάτη απευθύνει έκκληση να διεξαχθεί «σοβαρός και διαρκής διάλογος» που θα επιτρέψει να αντιμετωπιστούν οι «ριζικές αιτίες» της σύγκρουσης και να «ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη», ανέφερε η διπλωματία του Ιράκ -- όπου χθες Τρίτη σκοτώθηκαν επτά άμαχοι στο πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή κι όπου ο απολογισμός των νεκρών ξεπερνά τους 100 από το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης την 28η Φεβρουαρίου.