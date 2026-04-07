Γάζα: Ο ΠΟΥ αναστέλλει επ’ αόριστον τις ιατρικές διακομιδές στην Αίγυπτο

Newsroom
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανέστειλε μέχρι νεοτέρας τις ιατρικές διακομιδές από τη Λωρίδα της Γάζας προς την Αίγυπτο μέσω της διέλευσης στη Ράφα έπειτα από «συμβάν ασφαλείας» στο οποίο έχασε τη ζωή του συμβασιούχος του χθες Δευτέρα, ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής του.

Ο ΠΟΥ είναι «συγκλονισμένος που επιβεβαιώνει ότι πρόσωπο με το οποίο είχε υπογράψει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών στον Οργανισμό στη Γάζα σκοτώθηκε σήμερα (σ.σ. χθες Δευτέρα) σε συμβάν ασφαλείας», τόνισε ο γενικός διευθυντής του Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους μέσω X.

«Δυο μέλη του προσωπικού του ΠΟΥ ήταν παρόντα αλλά δεν τραυματίστηκαν», πρόσθεσε ο Δρ. Τέντρος.

Ο ΠΟΥ δεν διευκρίνισε τις περιστάσεις, περιοριζόμενος να αναφέρει ότι «οι αρμόδιες αρχές διενεργούν έρευνα» για την υπόθεση.

Μετά το συμβάν αυτό, ο ΠΟΥ, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, ανέστειλε τις ιατρικές διακομιδές ασθενών από τη Λωρίδα της Γάζας στην Αίγυπτο που προβλεπόταν να γίνουν χθες μέσω της διέλευσης στη Ράφα. «Οι ιατρικές διακομιδές θα παραμείνουν υπό αναστολή μέχρι νεοτέρας ειδοποίησης», τόνισε ο κ. Τέντρος.

«Απευθύνουμε έκκληση για την προστασία των αμάχων και των εργαζόμενων σε ανθρωπιστικούς φορείς», συμπλήρωσε.

Ο στρατός του Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της ιδιαίτερα επισφαλούς κατάπαυσης του πυρός σε εφαρμογή από τη 10η Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Fuel Pass: Από Τρίτη πάλι η πλατφόρμα - Μόνο για ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2 και 3

Μητσοτάκης: Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή για μετά τις εκλογές του 2027

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Μαΐου - Έως την Μ.Τετάρτη το δώρο Πάσχα

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)
Αίγυπτος
Γάζα
