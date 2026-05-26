Πολιτική | Ελλάδα

Μαρινάκης για Τσίπρα: Η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μαρινάκης για Τσίπρα: Η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα διέλυσε πολλούς από τους μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όσο και να προσπαθεί ο κ. Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να «θάψει» βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Αναλυτικά, σημειώνει:

«Μια από τις πολυτιμότερες υπηρεσίες που προσέφερε στον τόπο ο κ. Τσίπρας είναι ότι με τη διακυβέρνησή του διέλυσε πολλούς από τους μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε. Ένας από αυτούς: ότι ο πολιτικός του χώρος ήταν μονοπωλιακά υπέρ των "φτωχών και των αδυνάτων".

Χθες, στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ «Στο χιλιοστό», των Ε. Βαρβιτσιώτη και Β. Δενδρινού, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jan Claude Juncker τα είπε όλα. Σύμφωνα με τον ίδιο και καθώς η Ευρώπη με την Ελλάδα απείχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία, ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε στον κ. Τσίπρα την φορολόγηση εφοπλιστών, αντί των συνταξιούχων για να εξασφαλίσει το ποσό. Και τι έκανε ο "προστάτης των αδυνάτων"; Επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους.

Όσο και να προσπαθεί ο κ. Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να "θάψει" βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ψηφιακά «καρφώματα» για οικονομικά εγκλήματα, φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Ακίνητα: Πόσο κοστίζουν εξοχικά και νεόδμητες βίλες «πάνω στο κύμα» στην Ελλάδα

Η γαλάζια ατζέντα με κοινωνικό πρόσημο, ο Τσίπρας «ντύνεται»… Μέσι, η διαφωνία στο ΠΑΣΟΚ με το «παρών» στον Στουρνάρα

tags:
Παύλος Μαρινάκης
Αλέξης Τσίπρας
Φόρτωση BOLM...
reader insider