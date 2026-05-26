Παπαθανάσης: Υπεβλήθη το διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης

Νέο διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 1,63 δισ. ευρώ, μετά την πλήρη απόσβεση της προχρηματοδότησης υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Νίκος Παπαθανάσης, όπως είχε γράψει το πρωί το insider.gr.

Πρόκειται για το 8ο αίτημα στο σκέλος των επιχορηγήσεων και για το 7ο αίτημα στο σκέλος των δανείων του Ταμείου, το οποίο αφορά συνολικά σε 34 ορόσημα και στόχους. Τα 32 ορόσημα που εκπληρώθηκαν για τις επιχορηγήσεις αφορούν στην υλοποίηση σημαντικών έργων και μεταρρυθμίσεων στους ακόλουθους τομείς:

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Ανακαίνιση νοσοκομειακών υποδομών σε 19 νοσοκομεία της χώρας

Ενεργειακή αναβάθμιση και δημιουργία μονάδων διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων σε 40 Κέντρα Υγείας της χώρας

Λειτουργία οκτώ πρότυπων μονάδων κατ’ οίκον φροντίδας με ανάπτυξη υποδομών τηλεϊατρικής και μητρώου ασθενών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα.

Μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης clawback κατά 300 εκατ. ευρώ από το 2020.

Ενίσχυση απασχόλησης, δεξιοτήτων και κοινωνικής συνοχής

Πρόσληψη και απασχόληση 36.000 ανέργων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και αναβάθμιση των ψηφιακών συστημάτων της ΔΥΠΑ.

Ανακαίνιση 50 διαμερισμάτων κοινωνικής κατοικίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και απόδοσή τους σε ευάλωτες οικογένειες. Θέσπιση πλαισίου κοινωνικής αντιπαροχής για αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και ενίσχυση προσιτής κατοικίας.

Κατάρτιση και πιστοποίηση 225.000 δημοσίων υπαλλήλων σε νέες δεξιότητες και λειτουργία νέων πληροφοριακών συστημάτων για προσλήψεις και στρατηγικό σχεδιασμό στη δημόσια διοίκηση.

Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε κράτος και οικονομία

Ολοκλήρωση της κτηματογράφησης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε όλη τη χώρα

Ολοκλήρωση της ίδρυσης του AI Pharos για ενίσχυση της χρήσης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης.

Ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΟΤ με δημιουργία ψηφιακού χάρτη και αποθετηρίου πολιτιστικών πόρων.

Ψηφιοποίηση διαδικασιών ασύλου και μετανάστευσης με ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων και ενίσχυση κυβερνοασφάλειας.

Ανάπτυξη υποδομών και ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας

Έγκριση πολυετούς επενδυτικού προγράμματος και νέου πλαισίου λειτουργίας των σιδηροδρόμων.

Ολοκλήρωση προσεισμικών ελέγχων σε πάνω από 20.000 δημόσια κτίρια.

Θέσπιση πλαισίου για αποθήκευση ενέργειας και στήριξη υβριδικών έργων ΑΠΕ.

Ανάπτυξη συστήματος ελέγχων για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου.

Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ανανέωσης ακτοπλοϊκού στόλου.

Το 7ο αίτημα πληρωμής δανείων αφορά στην επίτευξη 2 οροσήμων που σχετίζονται με την συμβασιοποίηση δανειακών πόρων ΤΑΑ ύψους 11,5 δισ. ευρώ και τη σύσταση επενδυτικών σχημάτων με δάνεια ΤΑΑ 600 εκατ. ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων και ιδιωτικά κεφάλαια για επενδύσεις venture capital.

Ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Άκης Σκέρτσος, υπογράμμισε: «Με την υποβολή και του 8ου αιτήματος για την εκταμίευση των πόρων του ΤΑΑ, η Ελλάδα έχει πλέον ολοκληρώσει 112 από τα συνολικά 130 μεταρρυθμιστικά ορόσημα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, δηλαδή το 86,15%. Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την πράσινη μετάβαση της οικονομίας μας στον κρίσιμο τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ και της εκπαίδευσης , την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης , την ενίσχυση της ισότητας των φύλων στην πράξη και τη μείωση του clawback . Με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια αποφασιστικότητα εργαζόμαστε για να εκπληρώσουμε και τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις του 9ου και τελευταίου αιτήματος με στόχο μια καλύτερη ζωή για όλους και με όλους, χωρίς αποκλεισμούς και λιγότερες ανισότητες».

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε: «Στην τελική ευθεία για το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Ελλάδα, με την ολοκλήρωση των οροσήμων και την υποβολή του 8ου αιτήματος εκταμίευσης πόρων, αποδεικνύει για ακόμα μια φορά, πως με σκληρή δουλειά, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία, πετυχαίνει τους εθνικούς στόχους, επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. Και μάλιστα μέσα από δράσεις όπως αυτές για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την ενίσχυση της απασχόλησης και των δεξιοτήτων ανέργων και εργαζομένων, της κοινωνικής συνοχής και της αντιμετώπισης του στεγαστικού, την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση υποδομών και της ανθεκτικότητας της οικονομίας. Είπαμε ότι δεν θα χαθεί ευρώ και δεν θα χαθεί ευρώ. Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, και τις τηρούμε με πράξεις».

Η Γενική Γραμματέας Συντονισμού κ. Εύη Δραμαλιώτη δήλωσε: «Το προτελευταίο αίτημα πληρωμής σηματοδοτεί την ολοκλήρωση 16 μεταρρυθμιστικών οροσήμων σε κρίσιμους τομείς, όπως η κοινωνική στέγαση με την εφαρμογή του νόμου για την κοινωνική αντιπαροχή και η κτηματογράφηση, της οποίας το ποσοστό ολοκλήρωσης υπερβαίνει το 98%. Το υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης των μεταρρυθμιστικών οροσήμων του Σχεδίου, επιβεβαιώνει την ουσιαστική πρόοδο σε μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την πρόσβαση σε στέγη, ενισχύουν την ασφάλεια των περιουσιακών δικαιωμάτων και διευκολύνουν την αποτελεσματική διαχείριση δημόσιων πόρων. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις μετατρέπουν δεσμεύσεις σε μετρήσιμα αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.»

Ο Διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Ορέστης Καβαλάκης, σημείωσε: «Η υποβολή του νέου διπλού αιτήματος επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στην υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης, η οποία προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα ορόσημα εκπληρώνονται και ολοκληρώνονται σημαντικές παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, προετοιμαζόμαστε με συνέπεια για το τελικό αίτημα του Σεπτεμβρίου 2026, που θα σηματοδοτήσει την επιτυχή ολοκλήρωση του Ταμείου και την πλήρη αξιοποίηση των πόρων του για την ανάπτυξη της χώρας».