Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,1% η ΝΔ - Έκπληξη με τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Καθαρό προβάδισμα για τη ΝΔ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, ενώ μάχη δίνεται για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα. Ξεχωρίζει η καταβύθιση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποχωρεί στο 0,5%, ενώ παράλληλα, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφεται στο 7,5%, διατηρώντας αυτόνομη δυναμική. Η «δεξιά πολυκατοικία» εμφανίζει κινητικότητα, με την Ελληνική Λύση να ενισχύεται στο 5,8% και τη Φωνή Λογικής να φτάνει στο 3,9%
Η πρόθεση ψήφου:
- Νέα Δημοκρατία 26,1%,
- Κόμμα Τσίπρα 12,8%,
- ΠΑΣΟΚ 12,3%,
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία (κόμμα Καρυστιανού) 7,5%
- Ελληνική Λύση 5,8%,
- ΚΚΕ 5,0%,
- Φωνή Λογικής 3,9%,
- Πλεύση Ελευθερίας 3,2%,
- ΜέΡΑ25 2,8%
- Δημοκράτες 2,5%,
- Νίκη 0,6%,
- ΣΥΡΙΖΑ 0,5%,
- Νέα Αριστερά 0,5%,
- Άλλο κόμμα 3,8%
- Αναποφάσιστοι 12,7%
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά, όπου το 62% θεωρεί ότι πρέπει να αποσυρθεί από την πολιτική, έναντι 27% που τάσσεται υπέρ της δημιουργίας νέου κόμματος. Στο ποιος πολιτικός θα χειριζόταν μια εθνική έκτακτη ανάγκη, ο κ. Μητσοτάκης προηγείται με 34% στο ερώτημα, ενώ ακολουθούν «άλλος» με 23% και ο Αλέξης Τσίπρας με 14%. Στο ερώτημα εμπιστοσύνης για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο πρωθυπουργός παίρνει 29,9%, ο «κανένας» έπεται στο 15,2% και τον Αλέξη Τσίπρα στο 14,2%.