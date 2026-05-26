Πολιτική | Ελλάδα

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,1% η ΝΔ - Έκπληξη με τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Newsroom
Μάχη Τσίπρα - ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση. Τέταρτο κόμμα η Μαρία Καρυστιανού. Άνοδος στη δεξιά πολυκατοικία. Καταλληλότερος ο Μητσοτάκης.

Καθαρό προβάδισμα για τη ΝΔ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, ενώ μάχη δίνεται για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα. Ξεχωρίζει η καταβύθιση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποχωρεί στο 0,5%, ενώ παράλληλα, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφεται στο 7,5%, διατηρώντας αυτόνομη δυναμική. Η «δεξιά πολυκατοικία» εμφανίζει κινητικότητα, με την Ελληνική Λύση να ενισχύεται στο 5,8% και τη Φωνή Λογικής να φτάνει στο 3,9%

Η πρόθεση ψήφου:

  • Νέα Δημοκρατία 26,1%,
  • Κόμμα Τσίπρα 12,8%,
  • ΠΑΣΟΚ 12,3%,
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία (κόμμα Καρυστιανού) 7,5%
  • Ελληνική Λύση 5,8%,
  • ΚΚΕ 5,0%,
  • Φωνή Λογικής 3,9%,
  • Πλεύση Ελευθερίας 3,2%,
  • ΜέΡΑ25 2,8%
  • Δημοκράτες 2,5%,
  • Νίκη 0,6%,
  • ΣΥΡΙΖΑ 0,5%,
  • Νέα Αριστερά 0,5%,
  • Άλλο κόμμα 3,8%
  • Αναποφάσιστοι 12,7%

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά, όπου το 62% θεωρεί ότι πρέπει να αποσυρθεί από την πολιτική, έναντι 27% που τάσσεται υπέρ της δημιουργίας νέου κόμματος. Στο ποιος πολιτικός θα χειριζόταν μια εθνική έκτακτη ανάγκη, ο κ. Μητσοτάκης προηγείται με 34% στο ερώτημα, ενώ ακολουθούν «άλλος» με 23% και ο Αλέξης Τσίπρας με 14%. Στο ερώτημα εμπιστοσύνης για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο πρωθυπουργός παίρνει 29,9%, ο «κανένας» έπεται στο 15,2% και τον Αλέξη Τσίπρα στο 14,2%.

