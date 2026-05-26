Η Ferrari κυκλοφόρησε το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό της όχημα - Πτώση για τη μετοχή

Απότομη πτώση μέχρι και 7% το πρωί της Τρίτης, σημειώνει η μετοχή της Ferrari λίγο μετά την κυκλοφορία του πρώτου της πλήρως ηλεκτρικού της οχήματος. Η εταιρεία κατασκευής σπορ αυτοκινήτων με έδρα το Μαρανέλο της Ιταλίας παρουσίασε το Luce, που σημαίνει «ελαφρύ», σε έναν χώρο στη Ρώμη, με την επιλογή του ονόματος να εκπέμπει μία αίσθηση που «προκαλεί σαφήνεια και κατεύθυνση».

Το πολυαναμενόμενο μοντέλο αποτελεί στροφή 180 μοιρών από την αισθητική των κλασικών Ferrari και έρχεται στην αγορά ενώ άλλοι κατασκευαστές πολυτελών αυτοκινήτων, ιδίως η Porsche και η Lamborghini, έχουν περιορίσει τα σχέδιά τους για την κυκλοφορία των δικών τους ΕV λόγω χαμηλής ζήτησης. Ο τίτλος της που είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο του Μιλάνου μετρά απώλειες 27% τους τελευταίους 12 μήνες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνια, περιέγραψε την κυκλοφορία του μοντέλου Luce ως μια «πολύ, πολύ σημαντική ημέρα» για την εταιρεία, μια ημέρα που συμβολίζει το άνοιγμα «ενός νέου κεφαλαίου» στην ιστορία της. Όταν ρωτήθηκε αν η εταιρεία θα μπορούσε να ικανοποιήσει τόσο τους νέους πελάτες όσο και την τυπική πελατεία της, ο CEO απάντησε πως: «Κοιτάξτε, όταν δημιουργείς μια νέα τεχνολογία, πρέπει πάντα να έχεις κατά νου μια λέξη που ονομάζεται σεβασμός».

«Σεβασμός στην τεχνολογία, γιατί όταν έχεις μια νέα τεχνολογία, πρέπει να βεβαιωθείς ότι αυτή η τεχνολογία αντιπροσωπεύεται σωστά στο σχεδιασμό, επομένως ο σχεδιασμός πρέπει να είναι διαφορετικός», πρόσθεσε. Το μοντέλο Luce θα προσφέρει στους οδηγούς της Ferrari «την ίδια αίσθηση» με ένα τυπικό μοντέλο, αλλά ο ήχος του αυτοκινήτου συνδέεται με έναν ηλεκτρικό κινητήρα «δίνει ένα σπάνιο συναίσθημα στον οδηγό», συμπλήρωσε.

Το πενταθέσιο Ferrari Luce, μπορεί να φτάσει τα 96 χλμ την ώρα σε περίπου 2,5 δευτερόλεπτα και μέγιστη ταχύτητα περίπου 300 χλμ την ώρα. Η τιμή του Luce είναι περίπου 550.000 ευρώ, με τις παραδόσεις στους πελάτες να έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν από το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Η Ferrari επέλεξε να αναπτύξει και να κατασκευάσει όλα τα εξαρτήματα εσωτερικά στο Μαρανέλο, ενώ ο σχεδιασμός ανατέθηκε στην LoveFrom, μια εταιρεία που ιδρύθηκε από τον πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Τζόνυ Ιβ.