Βέλγιο: Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο - Πληροφορίες για νεκρούς

Ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε σήμερα το πρωί στο βόρειο Βέλγιο, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν.

Ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε σήμερα το πρωί στο βόρειο Βέλγιο, με τον υπουργό Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν να κάνει λόγο για νεκρούς.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Μπούγκενχαουτ της Φλάνδρας σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, όπως δήλωσε στο AFP ο Φρεντερίκ Σακρέ της Infrabel, της διαχειρίστριας εταιρείας του βελγικού σιδηροδρομικού δικτύου.

«Συνέβη γύρω στις 8:08 π.μ. Ένα μινιμπάς χτυπήθηκε από ένα τρένο που επρόκειτο να σταματήσει στον επόμενο σταθμό, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά», δήλωσε. «Η πρόσκρουση ήταν εξαιρετικά ισχυρή», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για «τραγικό απολογισμό».

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες πολύ κουράγιο», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X ο υπουργός Εσωτερικών εκφράζοντας τη θλίψη του για το δυστύχημα.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία αρνήθηκε να δώσει ακριβή αριθμό θυμάτων.

A train collided with a school minibus at a level crossing this morning around 8:15 AM. Multiple fatalities reported among the children and staff on board.



The barriers were down and lights were red at the time.



— RUnews (@runews) May 26, 2026

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ