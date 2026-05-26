Γαλλία: Κυκλοφόρησε επενδυτικό νόμισμα από καθαρό χρυσό

Το νόμισμα φέρει στη μια όψη του την Marianne, το σύμβολο της δημοκρατίας, και στην άλλη τον χάρτη των γαλλικών εδαφών.

Το Νομισματοκοπείο του Παρισιού (Monnaie de Paris), δημόσιο ίδρυμα που εδώ και πάνω από 1.000 χρόνια παράγει τα γαλλικά νομίσματα, πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα νέο επενδυτικό νόμισμα από καθαρό χρυσό, το Marianne-or.

Είναι η πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα που το Νομισματοκοπείο θα διαθέσει νομίσματα από καθαρό χρυσό για επενδυτικούς σκοπούς.

Το νόμισμα που στη μία όψη θα απεικονίζει τη Marianne, σύμβολο της Γαλλικής Δημοκρατίας, και στην άλλη τον χάρτη τον γαλλικών εδαφών, θα κυκλοφορήσει στις 16 Ιουνίου σε τέσσερις εκδοχές, βάρους από μία ουγγιά (31,1 γραμμάρια) μέχρι ένα δέκατο της ουγγιάς (3,11 γραμμάρια).

Ωστόσο, για του πιο «πιστούς» πελάτες και συλλέκτες, η διάθεση των Marianne και e-Marianne (η άυλη μορφή) αρχίζει σήμερα 26/5 μέσω Ίντερνετ.

Οι αγοραστές θα μπορούν είτε να παραλάβουν το φυσικό χρυσό νόμισμα είτε να επιλέξουν την ηλεκτρονική μορφή, με τον χρυσό στη περίπτωση αυτή να φυλάσσεται με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις του Νομισματοκοπείου στο Παρίσι.

Τα νέα νομίσματα θα κόβονται στην ιστορική έδρα του Monnaie de Paris, στις όχθες του Σηκουάνα, όπου το ίδρυμα εγκαταστάθηκε το 1775

Η τιμή διάθεσης θα διαμορφώνεται ανάλογα με την τιμή του χρυσού τη στιγμή της αγοράς, ενώ ολόκληρη η σειρά θα διατίθεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Τα λεγόμενα bullion coins αποτελούν ήδη δημοφιλή επενδυτικά προϊόντα διεθνώς, με πιο γνωστά παραδείγματα το Krugerrand της Νότιας Αφρικής και το Canadian Gold Maple Leaf του Καναδά.