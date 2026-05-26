Μητσοτάκης: Επέκταση επιδότησης diesel με 15 λεπτά και τον Ιούνιο - Πότε μπαίνουν τα 150 ευρώ ανά παιδί

«Η επιδότηση του Diesel επεκτείνεται και για τον Ιούνιο, με 15 λεπτά», ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο, τονίζοντας πως έτσι η τιμή θα είναι φθηνότερη κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο, ενώ γνωστοποίησε πως τέλη Ιουνίου θα γίνει η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί.

Όπως είχε γράψει εγκαίρως το insider, η άνοδος στις διεθνείς τιμές πετρελαίου τροφοδοτούσε τα σενάρια για παράταση των μέτρων στήριξης στα καύσιμα. Οι αυξήσεις στα καύσιμα πυροδοτούν ανατιμήσεις στην αγορά, επηρεάζοντας τόσο την ενέργεια όσο και μια σειρά βασικών αγαθών, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις. Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι, μέχρι στιγμής, τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ.

Για τα 150 ευρώ, διευκρίνισε πως η ενίσχυση θα καταβληθεί χωρίς καμία ειδική αίτηση και με βάση πολύ διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν άνω του 80% των νοικοκυριών της επικράτειας.

Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε τη στρατηγική της κυβέρνησης με τη διεθνή αβεβαιότητα, σημειώνοντας ότι «οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς», προσθέτοντας ότι αυτό ήταν και το μήνυμα που καταγράφηκε στις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη ρύθμιση με την οποία εντάσσονται στο καθεστώς Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, οι νοσηλευτές, οι βοηθοί νοσηλευτών, διασώστες, όπως επίσης οι οδηγοί του ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για «αίτημα πολλών δεκαετιών» που, όπως σχολίασε, «θα υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση». «Είναι ακόμη μία δέσμευση για την οποία θα μπορούμε, αφού τη νομοθετήσουμε, να πούμε ότι το είπαμε και το κάναμε», σημείωσε.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, υπογραμμίζοντας: «εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, σε μία πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης» ενώ έφερε ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην ΤτΕ. «Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει εμπειρία, έχει διεθνή αποδοχή, βοήθησε την Ελλάδα να μείνει στο ευρώ, έγινε μάλιστα και το ίδιο στόχος μίας σκευωρίας, της σκευωρίας Novartis, δίπλα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δίπλα σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ», είπε.

Για την ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε τα εξής:

«Να ξεκινήσω με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Είναι μία αρχή που ναι μεν κατοχυρώνεται και συνταγματικά και ευρωπαϊκά, όμως υπάρχει ακόμα μισθολογικό χάσμα, το οποίο είναι υπαρκτό και στη χώρα μας, όπως είναι υπαρκτό και στην Ευρώπη. Είναι ένα κενό το οποίο πρέπει πια οριστικά να εξαλειφθεί.

Στο εξής λοιπόν -θα μας τα πει πιο αναλυτικά η Νίκη- οι εργοδότες θα πρέπει να γνωστοποιούν τις απολαβές για κάθε θέση, χωρίς να ζητούν συγκεκριμένα γυναίκα ή άντρα υποψήφιο, παρά μόνο να προσδιορίζουν τα προσόντα τα οποία απαιτούνται.

Ταυτόχρονα, επιχειρήσεις με πάνω από 100 απασχολούμενους, όπως και δημόσιοι φορείς, θα καταθέτουν τακτικά στοιχεία για τυχόν διαφορές στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων, και αν υπάρχουν αδικαιολόγητες αποκλίσεις, θα πρέπει να αναπροσαρμόζουν τη μισθολογική τους δομή.

Και κάτι ακόμα, το οποίο δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Εργασίας αλλά αφορά και το Υπουργείο Υγείας: στο ίδιο νομοσχέδιο η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να περιλάβει την ένταξη όλων των νοσηλευτών, των οδηγών των πληρωμάτων των ασθενοφόρων, του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Κάτι το οποίο σημαίνει προφανή οφέλη ως προς τη συνταξιοδότηση τους.

Είναι ένα, νομίζω, αίτημα πολλών ετών, δεκαετιών, το οποίο θα υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση και νομίζω ακόμα μια δέσμευση που θα μπορούμε, αφού το έχουμε νομοθετήσει, να πούμε ότι «το είπαμε και το κάνουμε».

Το επόμενο θέμα μας είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028 - 2034. Έχω ζητήσει από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να μας κάνει μια παρουσίαση, μεταφέροντάς μας και την ευρωπαϊκή του εμπειρία για το πώς προδιαγράφονται διαπραγματεύσεις οι οποίες θα είναι εκ των πραγμάτων σύνθετες.

Για ένα πράγμα νομίζω ότι είμαστε απολύτως βέβαιοι -νομίζω ότι εδώ εκφράζω και τις απόψεις της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών χωρών-, ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε περικοπή των πόρων, ούτε όσον αφορά την Κοινή Αγροτική Πολιτική ούτε όσον αφορά τις πολιτικές Συνοχής και ούτε, προφανώς, κάποια ανακατανομή που θα εντείνει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών.

Θέλουμε απλοποίηση των κανόνων χρηματοδότησης, θέλουμε ευελιξία με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Νομίζω ότι και τα θέματα αυτά αναδεικνύουν από τώρα την τεράστια σημασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θυμίζω ότι ξεκινά τον Ιούλιο του 2027 και, κατά πάσα πιθανότητα, κανονιστικά θα κληθεί να αντιμετωπίσει πάρα πολλές από τις εκκρεμότητες οι οποίες θα αφορούν την οριστικοποίηση του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Μια ξεχωριστή αναφορά στο νέο πλαίσιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη διευκόλυνση των ξένων άμεσων επενδύσεων, με ειδικά κίνητρα για στρατηγικούς τομείς: τη βιομηχανία, την έρευνα, την άμυνα, την υγεία.

Θέλουμε επενδύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία, με ποιοτική τεχνογνωσία, με μεταφορά τεχνογνωσίας. Έχουμε ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα: έχουμε μειώσει το επενδυτικό κενό με την Ευρώπη άνω του 50%. Υπάρχει ακόμα δρόμος να διανύσουμε και γι’ αυτό η διαρκής προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής αλλά και της αναπτυξιακής μας πολιτικής.

Θα υπάρχει, βέβαια, και η τακτική παρουσίαση πια από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την πρόοδο του Ταμείου Ανάκαμψης. Μπαίνουμε πια για τα καλά στην τελική ευθεία. Είναι μια ευκαιρία, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, ο καθένας ξεχωριστά να προβάλλει το σημαντικό έργο το οποίο έχει επιτευχθεί, ως αποτέλεσμα της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Είναι πολλά τα οφέλη για την ελληνική κοινωνία, και σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, τα οποία αξίζουν να προβληθούν. Και βέβαια, έχω ζητήσει και από τα συναρμόδια Υπουργεία, με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, να κάνουν μία συνολική αποτίμηση του οφέλους για την ελληνική οικονομία. Νομίζω ότι θα είναι και ο καλύτερος τρόπος να αποδείξουμε ότι τελικά αυτή η πολύ σημαντική πρόσθετη χρηματοδότηση που έλαβε η ελληνική οικονομία επ’ αφορμή της υγειονομικής κρίσης του Covid, τελικά αξιοποιήθηκε προς όφελος της κοινωνίας και όλων των Ελλήνων πολιτών.

Έχουμε ακόμα μία πρωτοβουλία, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που ενσωματώνει και διευρύνει όλες τις δυνατότητες του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Είναι προβλέψεις που αφορούν εκατομμύρια πολίτες.

Και έχουμε, βέβαια, και την υιοθέτηση του Κανονισμού του ΑΙ, του ΑΙ Act, που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ένα σύνθετο νομοθέτημα το οποίο καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στα προφανή οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και στην προστασία και στους κανόνες που θα πρέπει να διέπουν τη χρήση της και θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων από την κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που διαθέτει μία Εθνική Στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να τονίσω ότι ήδη αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και θέλω να θυμίσω αυτό το οποίο είχα πει και σε προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο: το θεωρώ απαραίτητο ο καθένας και η καθεμία από εσάς να έχετε έναν τουλάχιστον σύμβουλο ο οποίος θα ασχολείται αποκλειστικά με θέματα τεχνητής νοημοσύνης, διότι είναι μία οριζόντια τεχνολογική επανάσταση, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα πεδία άσκησης δημόσιας πολιτικής.

Αναμένουμε, αγαπητέ Δημήτρη, και τα εγκαίνια στο Λαύριο του νέου υπερυπολογιστή, του «Δαίδαλου», που και αυτός χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νομίζω ότι είναι μία πολύ σημαντική υπολογιστική προσθήκη στις δυνατότητες και του ελληνικού Δημοσίου, αλλά και των ελληνικών startup επιχειρήσεων».

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι: