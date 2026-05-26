Χαμενεΐ: Οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον «ασφαλές καταφύγιο» στον Κόλπο

Το σύνθημα «θάνατος στην Αμερική» θα παραμείνει σταθερός στόχος της Tεχεράνης και χαρακτήρισε το Ισραήλ «καρκινικό όγκο» .

Οι δυνάμεις του Κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως «ασπίδα» για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον «ασφαλές καταφύγιο για (να διαπράξουν) κακό ή για να εγκαταστήσουν δυνάμεις στην περιοχή», δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στο πλαίσιο του μηνύματός του για το Χατζ, ενώ τόνισε ότι το σύνθημα «θάνατος στην Αμερική» θα παραμείνει σταθερός στόχος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

«Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω και τα έθνη και τα εδάφη της περιοχής δεν θα αποτελούν πλέον την ασπίδα των αμερικανικών βάσεων» ανέφερε, συμπληρώνοντας πως: «σε διάφορα μέρη του Ιράν και του κόσμου, και μετά από αυτή την ευλογημένη ημέρα, ο θάνατος στην Αμερική και ο θάνατος στο Ισραήλ θα είναι το κοινό σύνθημα του ισλαμικού έθνους και των καταπιεσμένων του κόσμου, ειδικά της νεολαίας».

«Το μέλλον ανήκει στο Ισλάμ και στον νέο ισλαμικό πολιτισμό», πρόσθεσε και χαρακτήρισε το Ισραήλ «καρκινικό όγκο» που πρέπει να εξαφανιστεί, επαναλαμβάνοντας τη ρητορική περί καταστροφής του «σιωνιστικού καθεστώτος». Παράλληλα, χαιρέτισε την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου και κάλεσε τους μουσουλμάνους να προσευχηθούν για «την απελευθέρωση της Παλαιστίνης και του τεμένους Αλ-Άκσα».

Οι ΗΠΑ χάνουν την επιρροή τους στην περιοχή «απομακρυνόμενες κάθε ημέρα και περισσότερο από το παλιό τους καθεστώς», πρόσθεσε και κάλεσε τις ισλαμικές αλλά και άλλες χώρες να υπηρετήσουν κοινά συμφέροντα τα οποία θα διαμορφώσουν μια νέα τάξη πραγμάτων και το μέλλον της περιοχής και του κόσμου. «Με ειλικρίνεια και αγνότητα, καλώ όλες τις ισλαμικές χώρες και τις κυβερνήσεις (να επιδιώξουν) τη φιλία και τη συνεργασία για το κοινό καλό», τόνισε.

Ο 56χρονος εξύμνησε τις δυνατότητες των ιρανικών πυραύλων και drones, ενώ έκανε λόγο για συνέχιση του «ιερού αγώνα» απέναντι στους «εχθρούς του Ισλάμ». Οι δηλώσεις του λαμβάνουν χώρα μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε θέσεις πυραύλων στο νότιο Ιράν και σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, με φόβους για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση και εμπλοκή γειτονικών κρατών.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι διατηρούν «το νόμιμο και οριστικό» δικαίωμα να απαντήσουν σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ. Παράλληλα ανακοίνωσαν ότι αμερικανικά αεροσκάφη «εισήλθαν στον ιρανικό εναέριο χώρο στον Περσικό Κόλπο και μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας εντόπισαν και κατέρριψαν ένα αμερικανικό drone MQ-9 Reaper ενώ έβαλαν εναντίον ενός drone RQ-4 και ενός μαχητικού αεροσκάφους F-35».