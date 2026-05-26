Ακίνητα: Πόσο κοστίζουν εξοχικά και βίλες «πάνω στο κύμα» στην Ελλάδα

Με άνοδο 10,8% «τρέχουν» φέτος οι τιμές των εξοχικών ακινήτων στο σύνολο της χώρας. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική έρευνα της Elxis – At home In Greece, κορυφαίας εταιρείας παροχής κτηματομεσιτικών και νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, η μέση τιμή ανά τ.μ. καταγράφει αύξηση κατά 10,8% το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, και διαμορφώνεται σε 3.398 ευρώ/τ.μ. από 3.067 ευρώ/τ.μ.. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται στις νεόδμητες κατοικίες που αγοράζονται από τα σχέδια, καθώς η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αυξήθηκε κατά 12%, από 3.790 πέρσι σε 4.245 ευρώ κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου.

Κύριος λόγος της αύξησης αυτής, είναι η μεγάλη άνοδος που παρατηρείται στις νέες κατασκευές, ως αποτέλεσμα του υψηλού αγοραστικού ενδιαφέροντος από το εξωτερικό, τομέα στον οποίο ειδικεύεται η Elxis, καθώς προωθεί ακίνητα σε ξένους αγοραστές, κυρίως από χώρες της Β. Ευρώπης και τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, στις εξοχικές κατοικίες που αγοράζονται από τα σχέδια, η μέση τιμή των υπογεγραμμένων συμβολαίων σημείωσε αύξηση κατά 12,5% σε €507.427. Παράλληλα, η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αυξήθηκε κατά 12%, από €3.790 σε €4.245.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, ο κ. Γιώργος Γαβριηλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Elxis, σημείωσε τα εξής: «η φετινή αύξηση και γενικότερη τάση καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν οι νεόδμητες κατοικίες, παρά τις αυξήσεις στο κατασκευαστικό κόστος, λόγω της αναπροσαρμογής των τιμών. Οι αγοραστές που αναζητούν σύγχρονες προδιαγραφές, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ευρεία επιλογή αξιοποίησης, π.χ. για ιδιοκατοίκηση ή επένδυση, συνεχίζουν να τροφοδοτούν την ζήτηση στην ελληνική αγορά».

Στις υφιστάμενες κατοικίες, η εικόνα είναι διαφορετική. Ειδικότερα, η μέση συνολική τιμή πώλησης στα πραγματοποιηθέντα συμβόλαια κατά το πρώτο τετράμηνο, μειώθηκε κατά 13,3%, ενώ η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αυξήθηκε κατά 8,9%. Έτσι, η μέση τιμή πώλησης υποχώρησε σε €251.667 (από €290.167 το ίδιο διάστημα πέρσι), αλλά η μέση τιμή/τ.μ. διαμορφώθηκε σε υψηλότερο επίπεδο, σε €2.550, από €2.342. «Αυτό δείχνει ότι οι αγοραστές στράφηκαν σε μικρότερα ή χαμηλότερου συνολικού κόστους ακίνητα, χωρίς όμως να μειωθεί η αξία ανά τετραγωνικό μέτρο», εξηγεί ο κ. Γαβριηλίδης.

Ειδικά σε ό,τι αφορά την αγορά της Κρήτης, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές για τους ξένους αγοραστές, η μέση τιμή κατοικίας με βάση πραγματικά δεδομένα από αγοραπωλησίες, σημείωσε αύξηση κατά 3,3% το πρώτο τετράμηνο του 2026, φτάνοντας τις €456.600, από €442.000 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η άνοδος είναι πιο συγκρατημένη, αλλά δείχνει μια σταθερή δυναμική σε μια από τις πιο δημοφιλείς αγορές εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Elxis, που δημοσιοποιήθηκαν σε πρόσφατη ανάλυση της εταιρείας, η μέση δαπάνη ανά αγοραστή αυξήθηκε κατά 37,3% το 2025, αγγίζοντας τις €450.000. «Μέχρι το 2023, το ταβάνι των πελατών μας ήταν περίπου τα €450.000 – €500.000 κι αυτό το ποσό αφορούσε σχετικά μικρό αριθμό ανθρώπων, καθώς οι περισσότεροι κινούνταν πέριξ των €300.000 – €350.000. Σήμερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία μας, αυτό έχει αλλάξει και υπάρχει σημαντική ζήτηση και για πιο ακριβά σπίτια, άνω των €500.000, ιδίως νέες κατασκευές με ιδιωτική πισίνα και μεγάλους χώρους, κήπο κι άλλες παροχές», επισημαίνει ο κ. Γαβριηλίδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, νεόδμητες βίλες που κοστίζουν €400.000 – €500.000, με ιδιωτική πισίνα και βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, ή προσφέρουν θέα προς αυτήν, είναι δυσεύρετες σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ακίνητα τέτοιων προδιαγραφών έχουν και το πρόσθετο πλεονέκτημα της επενδυτικής αξιοποίησης για κάποιους μήνες τον χρόνο, αλλά και υπεραξία από μια μελλοντική πώληση, όπως δείχνουν και τα στοιχεία του φετινού πρώτου τετραμήνου του έτους.