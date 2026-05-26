Η Jumbo επεκτείνεται σε έξι νέες αγορές - Συμφωνία με Balfin

Την υπογραφή συμφωνίας με τον Όμιλο Balfin, ανακοίνωσε η Jumbo για την ανάπτυξη του σήματός της σε έξι νέες αγορές: Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν. «Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο Όμιλος Balfin θα δημιουργήσει κεντρικό κόμβο logistics στην Κίνα, ο οποίος θα εξυπηρετεί το διευρυμένο αυτό δίκτυο» υπογραμμίζει η εισηγμένη.

Όπως αναφέρεται, η νέα συμφωνία βασίζεται στην ήδη επιτυχημένη παρουσία της συνεργασίας σε Αλβανία, Κόσοβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Μολδαβία (όπου αναμένεται η έναρξη λειτουργίας καταστήματος εντός του έτους). Η επέκταση στις νέες αγορές σηματοδοτεί μια ουσιαστική εξέλιξη του επιχειρηματικού μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των δύο ομίλων.

Στις υφιστάμενες αγορές -Αλβανία, Κόσοβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Μολδαβία -η διαχείριση αποθεμάτων και η εφοδιαστική υποστήριξη πραγματοποιούνται κυρίως μέσω των logistics της Jumbo στην Ελλάδα. Με βάση τη νέα συμφωνία, ο Όμιλος BALFIN θα αναπτύξει το δικό του ολοκληρωμένο δίκτυο logistics και θα αναλάβει ανεξάρτητα τη συνολική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στις νέες αγορές, από την προμήθεια προϊόντων στην Κίνα έως την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διανομή στην περιοχή του Καυκάσου, στην Ουκρανία, στο Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν.

Συνολικά, μέσω συνεργασιών franchise, ο Όμιλος Jumbo διαθέτει παρουσία με 46 καταστήματα που φέρουν το σήμα του σε επτά χώρες: Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Ισραήλ. Η οργανική ανάπτυξη παραμένει βασικός στρατηγικός στόχος για τον Όμιλο Jumbo. Έως τα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το νέο κατάστημα του Ομίλου στην πόλη Baia Mare της Ρουμανίας.

«Σήμερα, ο Όμιλος Jumbo λειτουργεί 89 φυσικά καταστήματα, εκ των οποίων 53 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 20 στη Ρουμανία, ενώ παράλληλα διατηρεί ηλεκτρονικά καταστήματα (e-jumbo) σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Η ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου Jumbo, ο μηδενικός τραπεζικός δανεισμός και η υψηλή ρευστότητα αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής του, επιτρέποντας τη διαρκή οργανική ανάπτυξη και τη σταδιακή ενίσχυση της παρουσίας του ως ισχυρού περιφερειακού παίκτη» καταλήγει.