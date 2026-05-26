Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια κατοχύρωση κερδών μετά από τετραήμερη άνοδο

Επιφυλακτικά κινούνται την Τρίτη οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου δε λείπουν οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά από 4 διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις οι οποίες απέφεραν συνολικά κέρδη 4,9% για τον Γενικό Δείκτη και 6,5% για τον δείκτη των τραπεζών.

Σε γενικές γραμμές, οι αγορές φαίνονται διατεθειμένες να συνεχίσουν να προεξοφλούν αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αν και οι νέοι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στον Ιράν προκαλούν προβληματισμούς και ωθούν σε νέα άνοδο σήμερα τις τιμές του Brent προς τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν ότι οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν φαίνεται να επιβεβαιώνουν την ιρανική ανάγνωση της κατάστασης, ότι δηλαδή οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγούν αυτόματα και ουσιαστικά σε αποκλιμάκωση. Γι’ αυτό και επισημαίνουν ότι μοιάζει συνετό να διατηρηθεί προς το παρόν μια στάση επιφυλακτικότητας, δεδομένης της απρόβλεπτης συμπεριφοράς των εμπλεκόμενων πλευρών. Άλλωστε, δεν θα είναι η πρώτη φορά που η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ παρουσιάζεται ως επικείμενη, χωρίς τελικά να υλοποιείται.

Πέραν της Μέσης Ανατολής, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο και στις συνθήκες που οριοθετούν τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών. Στις ΗΠΑ, την Πέμπτη ανακοινώνονται τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών PCE, και εκτιμάται ο γενικός πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 3,8% σε ετήσια βάση (από 3,5%) και ο δομικός στο 3,3% (από 3,2%). Τυχόν ανοδικές εκπλήξεις θα ενισχύσουν τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων από τη Fed φέτος.

Στην Ευρώπη, εντός της τρέχουσας εβδομάδας θα ανακοινωθούν προκαταρκτικά στοιχεία από κάποιες χώρες της Ευρωζώνης για τον πληθωρισμό Μαΐου και για το ΑΕΠ α’ τριμήνου. Οι αγορές μέχρι πρόσφατα προεξοφλούσαν αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ άνω των 80 μονάδων βάσης, ενώ πλέον τιμολογούν μικρότερη αύξηση της τάξης των 55 μονάδων βάσης. Πάντως όλο και περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε μία μόνο αύξηση επιτοκίων εντός του 2026, στην επερχόμενη συνεδρίαση του Ιουνίου.

Σε αυτό το κλίμα, στο Λονδίνο ο FTSE100 μετά τη χθεσινή αργία σήμερα ενισχύεται περί του 0,6%, ενώ αντίθετα σε Φρανκφούρτη και Παρίσι οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες καταγράφουν απώλειες της τάξης του 0,5%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.312,96 μονάδες με μικρές απώλειες 0,25%, κινούμενος από την έναρξη των συναλλαγών σε αρνητικό έδαφος.

Παρόμοια εικόνα και για τον δείκτη των τραπεζών, που υποχωρεί 0,51% στις 2.627,76 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ, σε οριακά θετικό έδαφος κινούνται μόνο οι Optima (+0,09%) και Τρ. Κύπρου (+0,05%). Στον αντίποδα η Eurobank υποχωρεί 1,14% στα 3,83 ευρώ και ακολουθούν με μικρότερες απώλειες οι ΕΤΕ (-0,55%), Alpha Bank (-0,48%) και Τρ. Πειραιώς (-0,32%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,3 με 36 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 48 σε αρνητικό και 62 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 22,53 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 13,32 εκατ. ευρώ αφορούν συναλλαγές στη μετοχή της ΔΕΗ.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, τα υψηλότερα ποσοστιαία κέρδη εντοπίζονται στους τίτλους των Helleniq Energy και Motor Oil που ενισχύονται 1,36% και 0,74% αντίστοιχα. Με άνοδο 0,71% στα 49,95 ευρώ ακολουθεί η Coca-Cola HBC, ενώ οι μετοχές των ElvalHalcor και ΟΤΕ διαπραγματεύονται αμετάβλητες στα 5,07 ευρώ και 18,53 ευρώ αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, βρίσκονται οι Cenergy (-1,59%), Σαράντης (-1,30%), και ΕΥΔΑΠ (-1,16%), και ακολουθούν με απώλειες μικρότερες του 1%, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Aegean (-0,75%), ΔΕΗ (-0,66%) και Jumbo (-0,62%).