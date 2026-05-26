Profit taking στις ευρωαγορές με φόντο το Ιράν

Μικρή πτώση καταγράφουν οι ευρωαγορές την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές βάζουν στο μικροσκόπιό τους τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία εν μέσω αστάθειας στις τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με το CNBC, μετά το χθεσινό υψηλό 2,5 μηνών με «πράσινο» 5 στα 5, οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια προχωρούν σε ήπια κατοχύρωση κερδών.

Ο Stoxx 600 χάνει 0,23% στις 630,10 μονάδες και ο Eurostoxx 50 υποχωρεί 0,49% στις 6.106 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη διολισθαίνει 0,77% στις 25.194 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο καταγράφει άνοδο 0,69% στις 10.536 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώνεται 0,31% και τις 8.232 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει πτώση 0,47% στις 49.995 μονάδες ενώ ο IBEX 35 προσθέτει 0,03% στις 18.393 μονάδες. Στο ταμπλό, η μετοχή της Ferrari «κοκκινίζει» μετά το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό της όχημα.

Το πτωτικό κλίμα συντηρούν και οι δηλώσεις αξιωματούχων της ΕΚΤ όπου προαλείφεται αύξηση επιτοκίων. «Δεν θα διστάσουμε να αναλάβουμε δράση απέναντι στον πληθωρισμό», τόνισε ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό. Υπέρ της ανόδου του κόστους δανεισμού, ακόμη και αν υπάρξει γρήγορη επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τάχθηκε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Ιζαμπέλ Σνάμπελ.

Προηγήθηκαν τα χθεσινά ισχυρά κέρδη, με τον DAX σε ράλι 2,01%, τον CAC 40 στο +1,76% και τον FTSE MIB στο +1,43%. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης ολοκλήρωσε τη Δευτέρα με άνοδο 1,04%, ανακτώντας τις απώλειες που υπέστη από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις «αυτοάμυνας» στο νότιο Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ τελικά θα πρέπει να ανοίξουν «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο». Τα πλήγματα των ΗΠΑ ήρθε παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να είναι ορατή, με τις διαπραγματεύσεις «να προχωρούν ομαλά».

Στην αγορά του «μαύρου χρυσού», η εικόνα είναι ανάμεικτη: το Brent σκαρφαλώνει 2,7% στα 98,73 δολάρια. Αντίθετα, στις ΗΠΑ, τα futures του West Texas Intermediate κατρακυλούν 4,3% στα 92,44 δολάρια, μία τάση που οφείλεται στο γεγονός πως το διεθνές σημείο αναφοράς επηρεάζεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ το WTI ακολουθεί κυρίως τα τεκταινόμενα επί αμερικανικού εδάφους.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης στενά τα γεγονότα στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, απευθυνόμενος στον Αμερικανό ομόλογό του, κάλεσε να εκκενώσει διπλωμάτες και πολίτες από το Κίεβο ενόψει νέων «συστηματικών επιθέσεων» στην ουκρανική πρωτεύουσα από δυνάμεις της Μόσχας, μετά από ένα άκρως «θερμό» Σαββατοκύριακο.