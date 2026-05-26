Η Κομισιόν ενέκρινε τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και τη Metlen

Τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και την Metlen, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συναλλαγή αφορά κυρίως τη λειτουργία εγκαταστάσεων συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συσσωρευτές στη Βουλγαρία, την Ιταλία και τη Ρουμανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κοινοποιηθείσα πράξη δεν θα δημιουργούσε προβλήματα ανταγωνισμού, δεδομένης της περιορισμένης συνδυασμένης θέσης των εταιρειών στην αγορά που προκύπτει από την προτεινόμενη πράξη. Η κοινοποιηθείσα πράξη εξετάστηκε στο πλαίσιο της απλουστευμένης διαδικασίας εξέτασης των συγκεντρώσεων.

Για την κατασκευή των σταθμών αποθήκευσης θα χρησιμοποιηθούν δίωρες υγρόψυκτες συστοιχίες μπαταριών, καινοτόμου τεχνολογίας LFP, μεγιστοποιώντας τόσο την αξιοποιούμενη ενέργεια όσο και την ασφάλεια κατά τη λειτουργία. Τα δυο μέρη συμπράττουν συνεισφέροντας τεχνογνωσία στην ανάπτυξη, κατασκευή και διαχείριση της ενέργειας. Ο Όμιλος ΔΕΗ, με την παρουσία του, στις τρεις χώρες διασφαλίζει την ταχύτατη ανάπτυξη και την αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας, ενώ η Metlen με τη μακροχρόνια εμπειρία και αξιόπιστη τεχνογνωσία, εξασφαλίζει την έγκαιρη και άρτια κατασκευή των έργων.