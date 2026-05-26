Σε 2.172 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Σε 2.172 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων από τον Αύγουστο του 2024 έως τις 24 Μαΐου 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι πληγείσες εκτροφές ανέρχονται σε 2.681, ενώ οι θανατώσεις ζώων λόγω της νόσου φτάνουν τις 488.754.

Κατά το διάστημα 11-24 Μαΐου 2026 καταγράφηκαν 10 νέα κρούσματα στις Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Πιερίας, Ροδόπης και Φωκίδας.

«Η ευλογιά των αιγοπροβάτων παραμένει μια σοβαρή απειλή για την ελληνική κτηνοτροφία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η προσπάθεια αποδίδει, αλλά και ότι δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. Ιδίως τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, πρέπει όλοι να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί και να συνεχίσουμε με συνέπεια την εφαρμογή των μέτρων, ώστε τα κρούσματα να παραμείνουν χαμηλά και να φτάσουμε στον στόχο μας: να τελειώσουμε με τη νόσο», δήλωσε ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Συνεχίζουμε με σχέδιο, επιστημονική τεκμηρίωση, αυστηρούς ελέγχους και στενή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τις Περιφέρειες και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Η προστασία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας απαιτεί υπευθυνότητα από όλους».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών από όλους τους εμπλεκόμενους - κτηνοτρόφους, μεταφορείς, εμπόρους, σφαγεία και τοπικές κτηνιατρικές αρχές- παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη.

Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, από τις 14 Οκτωβρίου 2025 έως τις 24 Μαΐου 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 81.998 έλεγχοι, έχουν βεβαιωθεί 124 παραβάσεις και έχουν γίνει 121 συλλήψεις. Μόνο κατά το διάστημα από 1 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου 2026, οι έλεγχοι ανήλθαν σε 65.263, με 84 βεβαιωμένες παραβάσεις και 84 συλλήψεις.

Τέλος, το υπουργείο επισημαίνει ακόμη ότι συνεχίζεται η στήριξη των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί από τις επιζωοτίες. Μέσα στο 2026 έχουν ήδη καταβληθεί αποζημιώσεις ύψους 26,4 εκατ. ευρώ για θανατωθέντα ζώα, ενώ έχουν διατεθεί 4,4 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών που συνδέονται με την εφαρμογή των κτηνιατρικών μέτρων.