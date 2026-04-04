Ιράν: Επέτρεψε τη διέλευση πλοίων που μεταφέρουν απαραίτητα αγαθά στα λιμάνια του μέσω των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράν ενέκρινε τη διέλευση πλοίων που μεταφέρουν απαραίτητα αγαθά στα λιμάνια του μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με μία επιστολή που επικαλέστηκε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η επιστολή αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι πλοία κατευθύνονται σε ιρανικά λιμάνια, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών που βρίσκονται στον Κόλπο του Ομάν, τονίζοντας ότι τα πλοία θα πρέπει να συντονιστούν με τις αρχές και να συμμορφωθούν με τα πρωτόκολλα που έχουν καταρτιστεί για τη διέλευση των στενών, μετέδωσε το Tasnim.

Το Ιράν έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ από τα οποία διακονούνταν περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαϊκού εμπορίου, σε αντίποινα για τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ που άρχισαν στις 28 Φεβρουαρίου.

