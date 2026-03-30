Ισραήλ: Εγκρίθηκε η θανατική ποινή για Παλαιστίνιους που κρίνονται ένοχοι για αντιισραηλινές επιθέσεις

Το κοινοβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε απόψε έναν αμφιλεγόμενο νόμο με τον οποίο η θανατική ποινή καθίσταται ο κανόνας για τους Παλαιστίνιους που καταδικάζονται από στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις, υλοποιώντας έτσι την υπόσχεση των ακροδεξιών συμμάχων του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Με τον νόμο αυτόν θεσπίζεται υποχρεωτικά η «θανατική ποινή για τους τρομοκράτες», η οποία στην πράξη θα ισχύει μόνο για τους Παλαιστίνιους που κρίνονται ένοχοι για αντιισραηλινές επιθέσεις.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με ψήφους 62 υπέρ έναντι 48 κατά. Ο Νετανιάχου ήταν μεταξύ εκείνων που το υπερψήφισαν.

Σύμφωνα με αυτό το νομοσχέδιο, «οποιοσδήποτε προκαλεί σκόπιμα ή από αδιαφορία τον θάνατο ενός Ισραηλινού πολίτη για λόγους ρατσισμού ή εχθρότητας προς μια κοινότητα, και με στόχο να βλάψει το Κράτος του Ισραήλ και την αναγέννηση του εβραϊκού λαού στη χώρα του, θα αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή».

Πριν από τη σημερινή ψηφοφορία, το νομοσχέδιο είχε επικριθεί δριμύτατα από τους υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας, επισημαίνοντας ότι οδηγεί «ντε φάκτο» σε διακρίσεις εις βάρος των Παλαιστινίων και υπονομεύει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το Ισραήλ σε ό,τι αφορά τις δημοκρατικές αρχές.

Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο

Μια ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανακοίνωσε αμέσως ότι προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ, αμφισβητώντας την εγκυρότητα του νόμου, λίγα λεπτά μετά την ψήφισή του από την Κνεσέτ.

Αυτός ο νόμος είναι «αντισυνταγματικός, κάνει ντε φάκτο διακρίσεις και, για τους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης, υιοθετήθηκε χωρίς νομική βάση» αναφέρει η Ένωση για τα πολιτικά δικαιώματα στο Ισραήλ (ACRI) στην ανακοίνωσή της.

Στο Ισραήλ, η θανατική ποινή για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας καταργήθηκε το 1954. Ο μοναδικός άνθρωπος που έχει εκτελεστεί ποτέ στη χώρα έπειτα από πολιτική δίκη ήταν ο Άντολφ Άιχμαν, αρχιτέκτονας του Ολοκαυτώματος, το 1962.

Τα στρατοδικεία διατηρούν την επιλογή να επιβάλουν τη θανατική ποινή στους κατηγορούμενους, όμως δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ