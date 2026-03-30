Εκτοξεύονται σήμερα 3 ελληνικοί νανοδορυφόροι ERMIS από βάση των ΗΠΑ

Newsroom
Την διαστημική αποστολή ERMIS επιβλέπει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ)/European Space Agency με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Έτοιμοι για εκτόξευση στο διάστημα, σε τροχιά 500 χλμ, είναι οι 3 νανοδορυφόροι ERMIS ‘Made in Greece’ που κατασκευάστηκαν στο Τμήμα Αεροδιαστημικής του ΕΚΠΑ. Οι 3 νανοδορυφόροι ERMIS 1, 2 και 3 θα εκτοξευθούν στις 30 Μαρτίου,13:20 από την SpaceX με τον πύραυλο Falcon-9.

Το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ - [ERMIS Hellenic Cubesat Demonstration Mission] έχει σαν στόχο να πιστοποιήσει νέες, καινοτόμες διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές, όπως οι επικοινωνίες 5G για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και η παρατήρηση της γης με υπερφασματική κάμερα.

Το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ αποτελεί το πρώτο μέρος του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων με προϋπολογισμό 200 εκατ. Ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης (RRF – EU Next Generation EU). To έργο με προϋπολογισμό περίπου 4.9 εκατ. Ευρώ συντονίζει το νεοσύστατο Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.aerospace.uoa.gr) και συμμετέχουν στο έργο η OQ Hellas, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μέτρα στήριξης: Δύσκολα fuel pass πριν το Πάσχα - Μείωση στο diesel από 1η Απριλίου

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει σε πρόστιμα ΦΠΑ, κρυπτονομίσματα και ακίνητα

Κοινωνική αντιπαροχή: Ξεκινά η δημοπράτηση των πρώτων ακινήτων για κοινωνικές κατοικίες σε Παιανία, Λάρισα, Σέρρες, Πάτρα

Διάστημα
Δορυφόροι
ΕΚΠΑ (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
SpaceX
