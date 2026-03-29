Τσουκαλάς: H ανάπτυξη επί διακυβέρνησης της ΝΔ δεν διαχέεται δίκαια στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού

«Η "μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος" που πέτυχε ο Πρωθυπουργός, είναι η σταθερή απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του για την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αναφέρει ειδικότερα ότι «μόλις την προηγούμενη εβδομάδα η Eurostat αποκαθήλωσε το κυβερνητικό αφήγημα κατατάσσοντας την Ελλάδα σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης στην τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία», για να σχολιάσει ότι «είναι πραγματικά άξια πανηγυρισμού τέτοια επιτυχία». Ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι «η ανάπτυξη επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν διαχέεται δίκαια στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού».

Ακόμη σημειώνει ότι «με καθυστέρηση ημερών ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να αμβλύνει τις αλγεινές εντυπώσεις από τις προσβλητικές εικόνες στη δίκη των Τεμπών, κάνοντας εκ των υστέρων συστάσεις "συντονισμού", ενώ θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη για τον συστηματικό εμπαιγμό επί μήνες από τον αρμόδιο υπουργό Δικαιοσύνης ότι όλα είναι πανέτοιμα».

Τέλος, σχολιάζει ότι ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του «δεν βρήκε ούτε δυο λέξεις για να σχολιάσει τις ευθείες απειλές του απόστρατου Ισραηλινού συνταγματάρχη και ιδιοκτήτη της εταιρείας του predator προς τον "Νίξον" του Μαξίμου-gate», προσθέτοντας ότι «αναμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις του αυτή την εβδομάδα στη Βουλή στη συζήτηση για το κράτος δικαίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ