Μαρινάκης: «Η κυβέρνηση έχει προτεραιότητα τη στήριξη των πιο ευάλωτων»

Αναφερόμενος στην ακρίβεια λόγω της ανόδου του κόστους ενέργειας, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παρεμβαίνει σταδιακά

Στον απόηχο της ανακοίνωσης των έκτακτων κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του το πρωί στο OPEN, αναφέρθηκε στο πλαίσιο και τη φιλοσοφία των παρεμβάσεων, με έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Επισήμανε ότι οι παρεμβάσεις αυτές είναι πιο αποτελεσματικές από μια οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λόγω ευρωπαϊκών περιορισμών, ενώ τόνισε πως η κυβέρνηση προτεραιοποιεί τη στήριξη των πιο ευάλωτων, δεδομένων των δημοσιονομικών ορίων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον κίνδυνο μετακύλισης του αυξημένου κόστους καυσίμων στις τιμές των προϊόντων, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την αγορά και θα παρέμβει περαιτέρω αν χρειαστεί.

«Όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν συγκεκριμένα λεφτά τα οποία μπορούν να δοθούν. Μακάρι να υπήρχε η δυνατότητα και εν πάση περιπτώσει να μπορούσαν από πριν να δοθούν όλα τα διαθέσιμα, ούτως ώστε και σε όλους να ήταν όλα τα μέτρα και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ακόμα παραπάνω μέτρα - γιατί μην κοροϊδευόμαστε δεν θα λύσουν τα προβλήματά τους οι πολίτες μόνο με αυτά τα μέτρα, αν και τα θεωρώ σημαντικά. Άρα προτεραιοποιούνται οι ανάγκες με βάση τα προβλήματα - δηλαδή με βάση το ποιοι στενεύονται παραπάνω. Το πρώτο είναι αυτό» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Το δεύτερο που θέλω να πω, είναι ότι (επειδή ακούω μια κριτική για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ”γιατί δεν μειώνετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης”) -επί της αρχής και επειδή ανήκω και σε μια παράταξη από μικρό παιδί που έχει στον πυρήνα της την μείωση των φόρων και εκπροσωπώ μια κυβέρνηση που έχει μειώσει ή καταργήσει 85 άμεσους και έμμεσους φόρους- κάναμε την εξής άσκηση: Πάμε πρώτα στο diesel. Ειδικός φόρος κατανάλωσης. Πόσο μας επιτρέπει η Ευρώπη να τον μειώσουμε -γιατί πράγματι έχουμε περιθώριο να τον μειώσουμε. Εμείς τον μειώνουμε λοιπόν, αντί για 8 λεπτά που θα μειωνόταν αν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, εμείς τα 41 λεπτά τα κατεβάζουμε στα 21. Άρα το μειώνουμε παραπάνω. Πάμε στη βενζίνη. Στη βενζίνη η Ευρώπη είναι στα 70 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη μας δίνει τη δυνατότητα να τον μειώσουμε κατά 34,1 λεπτά. Εμείς τον μειώνουμε 36 για τα τρία τέταρτα και 43 λεπτά για τα νησιά» προσέθεσε και επισήμανε: «Άρα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός καλύπτουν μεγαλύτερες μειώσεις, δηλαδή δίνουν μεγαλύτερες μειώσεις από ό,τι αν είχε επιλέξει η κυβέρνηση να μειώσει το ξαναλέω, για 2 μήνες, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης».

Αναφορικά με τις συγκρίσεις που γίνονται με την Ισπανία, ο κ. Μαρινάκης είπε πως η Μαδρίτη στα καύσιμα μειώνει 30 λεπτά ενώ στη χώρα μας για «τη βενζίνη, που είναι το δημοφιλέστερο καύσιμο, μειώνουμε 36 και 43 και επίσης τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η Ισπανία ήταν ένα μεγάλο πακέτο μέτρων που αφορούσε πολλά άλλα πράγματα, πολλά εκ των οποίων εμείς τα εφαρμόζουμε από 1.1.2026. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι λίγους μήνες πριν μειώθηκε ο φόρος που αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα στη χώρα, από 2 έως και 20%. Μειώθηκε 2% για όλους, 4% για όσους έχουνε δύο παιδιά, 6% με βάση τα παραπάνω παιδιά και πάει λέγοντας, πήγε στο 9% για τους τρίτεκνους και στο 0 για τους πολύτεκνους. Η φορολογική μας πολιτική είναι αυτή ακριβώς. Να μειώνονται οι φόροι».

Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τόνισε ότι «φέρνει στο κράτος ετησίως περίπου 4 δισεκατομμύρια … Άρα αν το διαιρέσει κανείς αυτό δια του 12, γιατί μιλάμε για δύο μήνες, είναι κάπου μεταξύ 300 και 400 εκατομμύρια, το σύνολο του φόρου και όχι τα 8 λεπτά που είναι το μέγιστο που μπορούμε να μειώσουμε, με βάση τους κανόνες της Ευρώπης, για το diesel και 34,1 λεπτά δηλαδή περίπου στο μισό για τη βενζίνη». Προσέθεσε πως «τα 300 εκατομμύρια που κοστίζουν στο κράτος αυτά τα μέτρα, είναι παραπάνω από τα παραπάνω έσοδα που έχουμε ως κράτος λόγω της ανόδου των τιμών. Δηλαδή, το κράτος δίνει παραπάνω από αυτά τα οποία μπορεί να βγάζει, λόγω της ανόδου των τιμών. Γιατί σας ξαναλέω ότι μόνο τον μήνα, το σύνολο των εσόδων του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το σύνολο είναι δηλαδή τα 41 λεπτά στο diesel, τα 70 λεπτά στη βενζίνη, το σύνολο είναι 300 εκατομμύρια».

Ο Π. Μαρινάκης τόνισε ότι τα νέα μέτρα βρίσκονται ακόμη στο αρχικό στάδιο εφαρμογής και αξιολόγησης, υπογραμμίζοντας πως η ελληνική οικονομία εμφανίζει ανθεκτικότητα και παράγει πλεονάσματα, τα οποία επιστρέφονται στην κοινωνία κυρίως μέσω φοροελαφρύνσεων ή στοχευμένων παρεμβάσεων σε περιόδους κρίσεων. Διαβεβαίωσε ότι, αν η κατάσταση επιδεινωθεί, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει επιπλέον μέτρα χωρίς όμως να υπερβαίνει τα δημοσιονομικά όρια, απορρίπτοντας πρακτικές του παρελθόντος που επιβάρυναν τις επόμενες γενιές. Διευκρίνισε ότι τα τρέχοντα μέτρα αφορούν το 2026 και δεν σχετίζονται με εκείνα της ΔΕΘ για το 2027, τα οποία θεωρούνται διασφαλισμένα, ενώ ανέφερε και πρόσθετα έσοδα από φορολόγηση κερδών καζίνο.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η οικονομία αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από την Ευρώπη, αν και αναγνώρισε πως η βελτίωση πρέπει να φανεί πιο έντονα στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Τόνισε ότι τα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία αποτελούν προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών, αντικρούοντας την κριτική περί υπερφορολόγησης και σημειώνοντας ότι τα αυξημένα έσοδα προκύπτουν από χαμηλότερους φόρους και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Επισήμανε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει ήδη υλοποιήσει σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις και μεταρρυθμίσεις, συμβάλλοντας σε αύξηση επενδύσεων και δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ αναγνώρισε ότι, παρά την πρόοδο, υπάρχει ακόμη δρόμος για τη βελτίωση των εισοδημάτων. Υπογράμμισε ότι η αξιολόγηση κάθε κυβέρνησης πρέπει να γίνεται με βάση το σημείο εκκίνησης και το αποτέλεσμα της διακυβέρνησής της.

Ο Π. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, μετά από μεγάλες θυσίες και με την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, έχει καταφέρει να επανέλθει σε επίπεδα ανεργίας αντίστοιχα ή και καλύτερα από την προ του 2009 περίοδο, τονίζοντας όμως ότι η αγοραστική δύναμη παραμένει ζητούμενο. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση ανέλαβε τη χώρα το 2019 σε δυσμενή θέση και σε ένα διεθνές περιβάλλον που στη συνέχεια επιβαρύνθηκε από κρίσεις, όπως η πανδημία και οι πόλεμοι, γεγονός που καθιστά τη σύγκριση με το παρελθόν διαφορετική.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια και στις αυξήσεις τιμών, ιδίως λόγω της ανόδου του κόστους ενέργειας και καυσίμων, τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παρεμβαίνει σταδιακά, δίνοντας έμφαση στην προστασία των τιμών στα βασικά αγαθά. Διαβεβαίωσε ότι υπάρχει η δυνατότητα για επιπλέον μέτρα στήριξης εφόσον η κρίση κλιμακωθεί και οι αυξήσεις μετακυλιστούν πλήρως στους καταναλωτές, χωρίς όμως πρόωρες δεσμεύσεις.

Σχετικά με προτάσεις για έκτακτη φορολόγηση τραπεζών, απέρριψε τη λογική των «εύκολων λύσεων», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη φορολογήσει υπερκέρδη σε τομείς όπως η ενέργεια και έχει επιστρέψει σημαντικά ποσά στην κοινωνία, ενώ έχει λάβει μέτρα για τον περιορισμό χρεώσεων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της αισχροκέρδειας. Υποστήριξε ότι οι παρεμβάσεις γίνονται όταν χρειάζεται και με κοστολόγηση, σε αντίθεση με προτάσεις της αντιπολίτευσης.

Για το ενδεχόμενο αυξήσεων στην ενέργεια, διαβεβαίωσε ότι, όπως και στο παρελθόν, η κυβέρνηση θα στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις αν προκύψουν επιβαρύνσεις, ενώ σημείωσε ότι, παρά τις διεθνείς πιέσεις, οι τιμές ενέργειας στην Ελλάδα, σε σχέση με την αγοραστική δύναμη, παραμένουν συγκριτικά σε καλύτερο επίπεδο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επεσήμανε ακόμη ότι τα σταθερά τιμολόγια (μπλε) φαίνεται να αποτελούν πιο συμφέρουσα επιλογή σε βάθος χρόνου.

Τέλος, για το ζήτημα των υποκλοπών, τόνισε ότι πρόκειται για σοβαρή υπόθεση που έχει αναλάβει η Δικαιοσύνη, η οποία έχει ήδη κρίνει ότι δεν υπάρχει ευθύνη κρατικών λειτουργών και έχει οδηγήσει ιδιώτες κατηγορούμενους σε δίκη. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει ούτε σχολιάζει εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες. «Δεν νομίζω ότι είναι λογικό ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, δηλαδή, της εκτελεστικής εξουσίας ή οποιοσδήποτε άλλος εκπρόσωπος της κυβέρνησης, υπουργός, υφυπουργός, να σχολιάζει ή να μπαίνει σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν διάδικο μίας δικαστικής υπόθεσης που έχει κριθεί σε πρώτο βαθμό και μάλιστα είναι κατηγορούμενος», είπε. Κατέληξε επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε νέα πολιτική πρωτοβουλία, όπως ενδεχόμενη εξεταστική επιτροπή, θα αξιολογηθεί όταν κατατεθούν συγκεκριμένα στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ